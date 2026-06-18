Le sale rival al Pato Merlín: un pato escocés le pelea la fama en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha trasladado la competencia fuera de las canchas hacia el terreno de la fauna en un movimiento no esperado, con los patos convirtiéndose en las mascotas no oficiales de la competencia opacando a las originales, pero ahora, la imagen del pato mexicano ‘Merlín’ está amenazada.

Merlín se ha convertido en el símbolo viral y mascota no oficial de la afición de México, pero ahora ha encontrado un contrapeso festivo en territorio estadunidense con el desembarco de la ‘Tartan Army’, la emblemática porra de la Selección de Escocia que ha acaparado la atención en la sede de Boston donde han convertido la ciudad en todo un fenómeno.

Mientras ‘Merlín’ —el ave que viste los colores del conjunto tricolor y que cuenta con su propio corrido norteño— sigue ganando fama internacional en medios extranjeros, miles de seguidores escoceses transformaron la dinámica de Boston y ahora un pato se les ha unido.

Con gaitas, faldas tradicionales (kilts) y cánticos en el histórico Fenway Park de los Red Sox, la fanaticada británica impuso su lema "No Scotland, No Party", generando un fenómeno de color que, ahora, en un video de la BBC muestra a un pato con la bandera de Escocia en su espalda demostrando así su apoyo al equipo europeo que inició con una victoria en la Copa del Mundo 2026.

‘Merlín’ cruza fronteras y consolida el folclor norteamericano

El impacto del pato mundialista no se ha limitado a las calles de la Ciudad de México o al Ángel de la Independencia. La presencia de este personaje ha cruzado las fronteras internacionales, reportándose la aparición de réplicas de plástico con camisetas de fútbol en establecimientos comerciales de Vancouver, Canadá, impulsadas por la comunidad de residentes mexicanos.

Por su parte, la afición de Escocia vive su propio hito al registrar el traslado de contingentes desde diversos puntos del globo tras 28 años de ausencia de su equipo en la máxima justa.