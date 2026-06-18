Pato Merlín recibe 'nombramiento' como embajador del Mundial

La fiebre mundialista ya tiene un nuevo rostro en México: un pato. Se trata de Merlín, un ejemplar de dos años de edad que se volvió sensación en redes sociales y que este jueves fue nombrado por la FIFA como “embajador” del Mundial 2026 en territorio mexicano.

La designación se hizo en el Fan Fest del Zócalo, durante el medio tiempo del encuentro entre la selección mexicana y su par de Corea del Sur, que se disputó en Guadalajara.

Ante más de 55 mil aficionados, Merlin fue nombrado “embajador” de México, uno de los tres países sede de la justa mundialista.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Su nombramiento fue acompañado este jueves por la presentación, por parte de la Selección Mexicana, de una ilustración en la que aparece Merlín surcando el cielo sobre el estadio de Guadalajara.

El carismático pato, que fue presentado vistiendo el dorsal número 12, símbolo con el que se identifica a la afición como “el jugador número 12”, alcanzó notoriedad durante los primeros días del torneo luego de ser visto recorriendo calles de la Ciudad de México junto a sus propietarios, una familia dedicada a la venta de aguas frescas.

Su presencia en zonas concurridas atrajo la atención de aficionados y usuarios de redes sociales, quienes compartieron fotografías y videos que rápidamente se viralizaron.

Foto: SSC

La popularidad de Merlín trascendió el ámbito digital y terminó por convertirlo en una figura asociada al ambiente festivo que ha acompañado la celebración del Mundial en México.

Su imagen comenzó a aparecer en publicaciones de seguidores del futbol, incluso en contenidos relacionados con las actividades paralelas organizadas en distintas ciudades sede.