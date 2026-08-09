Clausuran palapas instaladas de manera irregular en playa de Yucatán

Lo que debería ser un espacio para disfrutar del mar y la costa se convirtió en motivo de inconformidad entre habitantes y visitantes de Chuburná Puerto en Yucatán, donde autoridades colocaron sellos de clausura en palapas instaladas presuntamente de manera irregular.

La intervención ocurre luego de denuncias relacionadas con la ocupación de espacios de playa y el cobro por utilizar palapas o áreas cercanas a la costa, situación que generó molestia entre quienes acuden a este destino turístico.

Para los visitantes, el problema no solamente está en los cobros, sino en la percepción de que particulares pretenden controlar espacios que deberían permanecer abiertos al público.

Está mal porque las playas son libres para la gente mexicana y todo, entonces viene mucha extranjera a apropiarse de sus playas; por ejemplo, ahí hay gente que hasta cerró con muros de su casa hacia la playa”, externó Marco Pérez, turista que visita la zona.

Además de turistas, la inconformidad también alcanzó a residentes de la localidad, quienes cuestionaron que se pretenda obtener un beneficio económico por el uso de espacios ubicados en la zona costera.

En este sentido, el mensaje es claro: disfrutar de la costa no debería convertirse en una actividad condicionada por cobros o restricciones impuestas por particulares.

Las playas son libres para que venga, acceda, disfrute del mar y no tengamos que estar pagando como yucatecos; son nuestras playas”, apuntó, Ana Euan.

¿Qué dice la ley?

El acceso a las playas mexicanas está sujeto a disposiciones federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señala que el uso, aprovechamiento o explotación de playas y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) requiere la concesión o permiso correspondiente. También contempla como denunciable impedir u obstaculizar el libre acceso o tránsito a las playas marítimas.

Cabe señalar que la situación no es nueva para esta comunidad costera, pues en años anteriores, la Profepa ha realizado diversas clausuras en Chuburná Puerto relacionadas con ocupaciones, construcciones y modificaciones realizadas sin las autorizaciones ambientales correspondientes.

Estos antecedentes ponen nuevamente sobre la mesa el desafío de regular el crecimiento y aprovechamiento de la franja costera de Chuburná, donde conviven actividades turísticas, viviendas y ecosistemas particularmente sensibles.

La colocación de los sellos representa, por ahora, una intervención para frenar el uso de estructuras que presuntamente no contaban con la autorización correspondiente.

Mientras las autoridades continúan con las acciones de vigilancia, vecinos y visitantes de Chuburná Puerto esperan que la supervisión se mantenga y que los espacios de playa permanezcan accesibles para la población.