VIDEO: ¡Merlín, el pato estrella del Mundial, ya tiene su propio corrido!

El Mundial 2026 ya tiene una nueva sensación. Un pato llamado Merlín ha conquistado a todo México y se ha convertido en el fenómeno viral que nadie esperaba.

Vestido con la camiseta del Tri, calcetines y hasta tenis a juego, este plumífero aficionado ha paseado por las calles de la CDMX, el Ángel de la Independencia y los festejos tras la victoria de México, robándose selfies, millones de vistas y el cariño de la afición.

Pato viral del Mundial: sorprendió a fans en el festejo en el Ángel Foto: @tudimebeto

Incluso la FIFA ha sucumbido ante su encanto: se ha posicionado como la mascota no oficial que el público adoptó con entusiasmo. De vendedor de aguas en la familia de su dueña Carla Gómez a ídolo nacional, Merlín representa el espíritu festivo y popular del hincha mexicano.

El pato Merlín tiene su propio corrido, ¿Cuál es?

La irrupción de Merlín en el Mundial ha sido meteórica. Surgió durante los festejos por el triunfo de México ante Sudáfrica, caminando con su playera del Tri y convirtiéndose en tendencia inmediata en redes.

Su dueña y su familia lo han llevado a Fan Fests y celebraciones, donde el pato ha generado ternura, memes y un apoyo masivo.

Su fama ha trascendido tanto que ya le compusieron un corrido en estilo norteño. En el video compartido y hecho por las Fuerzas Armadas de México, se ve a Merlín como protagonista de una canción que une al pato con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La pieza resalta su rol como “héroe del Mundial”, con toques festivos, orgullo mexicano y la tendencia que “sigue pegando fuerte”. Es un corrido popular que celebra su historia real: de patito común a símbolo del Tri.

Este corrido no es el único; han surgido varias versiones en plataformas como YouTube e Instagram, todas rindiendo homenaje al “pato chambeador” que camina firme por el barrio con su playera.

Merlín, invitado de honor para el México vs Corea del Sur

Merlín será el invitado de honor de la FIFA para el partido entre México y Corea en el Fan Fest del Zócalo. Su presencia eleva aún más la fiesta mexicana, donde el pato ya ha brillado en celebraciones anteriores y ahora ocupará un lugar destacado

La FIFA, reconociendo su impacto viral y el cariño popular, lo ha integrado en las actividades oficiales. Merlín no sólo atraerá más público al Zócalo, sino que simboliza la pasión desbordante de la afición tricolor.