Maru Campos inaugura nuevo Centro de Justicia para Mujeres en Parral

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Parral, espacio destinado a brindar atención integral a víctimas de violencia de género en la región.

Durante el acto, la mandataria estatal señaló que el nuevo centro busca fortalecer la atención institucional para mujeres víctimas de violencia y ampliar los servicios especializados en el sur del estado.

El proyecto contó con una inversión conjunta entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal superior a los 104 millones de pesos y tendrá capacidad para atender hasta 500 casos mensuales.

Las instalaciones incluyen áreas de asesoría jurídica familiar, trabajo social, Ministerio Público, atención a víctimas y consultorios para terapia psicológica infantil, juvenil y para adultas.

También cuenta con sala de juntas, comedor, salón multiusos, sala de lactancia, área lúdica, consultorio médico legista y de medicina general, así como áreas de resguardo y sanitarios.

Durante su mensaje, Maru Campos afirmó que el Gobierno estatal mantendrá acciones para atender la violencia contra las mujeres y fortalecer las instituciones encargadas de brindar apoyo y acceso a la justicia.

El CEJUM de Parral se suma a los centros que ya operan en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, y dará cobertura a más de 148 mil mujeres que habitan en municipios de la región.

Al evento asistieron autoridades estatales, municipales y representantes del Gobierno federal, entre ellos Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; Arturo Medina, presidente del Congreso estatal; y Salvador Calderón, alcalde de Parral.