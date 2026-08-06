Parolin cierra visita a México con reunión privada sobre Iglesia-Estado y posible viaje papal

Una posible visita del Papa León XIV a México y la evaluación de las relaciones Iglesia-Estado, a casi 35 años de haberse reactivado en nuestro país, son dos de los temas centrales que abordarán en las próximas horas los integrantes del Consejo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

La interacción de la alta jerarquía católica con el funcionario vaticano se desarrollará este jueves 6 de agosto de 2026, en el marco de una comida de carácter privado, misma que se ofrece en honor del cardenal Parolin, quien con este evento concluirá su estancia en México para regresar a Roma.

Los temas internos de la Iglesia mexicana, como la falta de obispos en distintas diócesis del país, así como determinados apoyos que requieren diversos territorios, también estarán presentes en la reunión de los líderes religiosos católicos, adelantó a Grupo Imagen monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la CEM, quien estará presente en la comida con el cardenal Parolin.

Nos va a preguntar sobre todo cuestiones que tienen que ver con nuestra participación en la sociedad mexicana: temas de libertad religiosa, temas del desarrollo de la relación Iglesia-Estado, que se restableció en 1992 y estará cumpliendo 35 años el próximo año; además, hay una Ley de Asociaciones Religiosas que reglamenta el artículo 40 y que en 35 años no se ha modificado (...) El cardenal Parolin fue secretario de la Nunciatura en la época en que se restableció la relación Iglesia-Estado (...) se enteró de todo y vamos a dialogar con él: ¿cuáles fueron las perspectivas de aquel entonces?, ¿qué evaluación hace él después de visitar al gobierno y de escuchar un poco? Es un poco retroalimentarnos entre nuestras inquietudes y lo que él también contempla de este país", reseñó el también obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.

El trabajo que realizan las distintas congregaciones religiosas en favor de la sociedad y de la construcción de la paz, en coordinación con autoridades y sociedad civil, será otro de los aspectos que serán abordados en el encuentro con Parolin, a fin de mostrarle que "hay signos de esperanza y de que sí se puede hacer algo" para mejorar la convivencia pacífica comunitaria, precisó Pérez Villarreal al destacar que hoy la Iglesia "tiene una mejor articulación y mayor fortaleza" para disminuir la violencia.

La Iglesia tiene mucho que aportar; la Iglesia está en México —sin temor a equivocarme— en más de 30 mil comunidades. Somos más de cien mil personas trabajando por la paz, por la reconciliación", afirmó.

A la comida con el cardenal Pietro Parolin asistirán el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, así como los integrantes del Consejo del Episcopado Mexicano, encabezado por su presidente, monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca; su vicepresidente, Jaime Calderón Calderón, arzobispo de León; el tesorero general, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí; el primer vocal, Roberto Yenny García, obispo de Ciudad Valles; el segundo vocal, Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, obispo de Ciudad Obregón, y monseñor Pérez Villarreal.

Entonces, ¿viene o no el Papa León XIV a México?

Es sabido que el Papa León XIV quiere venir a México por su devoción a la Virgen de Guadalupe, debido a que el 12 de diciembre de 2014 fue ordenado obispo en Chiclayo, Perú.

Sin embargo, la Iglesia católica en México no busca apresurar esa visita y considera que debe ser paciente. Lo que sí es un hecho es que pocos meses antes de que decida pisar suelo mexicano "nos vamos a enterar", compartió el secretario general de la CEM.

Sabemos que el Papa quiere venir y estamos esperando a que esa coyuntura termine de darse. No tenemos fecha, no tenemos mes (...) no queremos apresurar nada porque las prisas no son el mejor consejero; sí sabemos que serán pocos meses antes de que venga cuando nos enteraremos; normalmente te enteras tres o cuatro meses antes".

Aclaró que no se puede decir que porque "ya vino Parolin a México, en tres o cuatro meses estará aquí", pues "sería difícil poder afirmarlo".