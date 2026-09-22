Guía para papás y tutores: Todo sobre la restricción de celulares en las escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó el Acuerdo 09/09/26, el cual regula el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y aparatos electrónicos personales en las escuelas del país.

Con un enfoque preventivo y no de castigo, la medida busca proteger el desarrollo cognitivo y socioemocional de los alumnos, y marca un antes y un después en la dinámica diaria de los estudiantes mexicanos.

A continuación, y con base en el acuerdo oficial de la SEP publicado en el Diario Oficial de la Federación, explicamos a detalle cómo aplicarán estas reglas, a partir de cuándo y qué excepciones existen para emergencias o necesidades especiales.

¿A partir de cuándo entran en vigor estas reglas?

El acuerdo establece que las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, desde el día siguiente a su publicación, es decir este miércoles 23 de septiembre, las escuelas comenzarán a realizar asambleas con madres, padres de familia y tutores para informar y construir acuerdos sobre su implementación.

¿La medida aplica para escuelas públicas y privadas?

Sí. El documento detalla explícitamente que las condiciones y prácticas para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales aplican para todas las escuelas públicas y particulares que forman parte del Sistema Educativo Nacional.

¿Cuáles son las reglas para preescolar, primaria y secundaria (Educación Básica)?

Para los alumnos de educación básica, la regla general es la restricción del uso de celulares y dispositivos inteligentes durante toda la jornada escolar.

Esto significa que, en el día a día, los menores no deben usar estos aparatos en clases ni en los recesos. Los decálogos emitidos por la SEP sugieren que, de preferencia, los dispositivos se queden en casa o se guarden apagados.

¿Qué pasa en las preparatorias o bachilleratos (Media Superior)?

En este nivel, no hay una prohibición absoluta generalizada desde la SEP, sino un proceso de construcción de acuerdos.

Cada preparatoria, mediante asambleas con su comunidad, deberá elegir una de las siguientes cuatro modalidades para limitar el uso no pedagógico durante la jornada escolar:

Espacio de resguardo en el aula: Los teléfonos se retiran o guardan en un lugar designado (como la dirección o un mueble en el aula) al inicio de clases y quedan bajo custodia de la escuela.

Los teléfonos se retiran o guardan en un lugar designado (como la dirección o un mueble en el aula) al inicio de clases y quedan bajo custodia de la escuela. Uso limitado por tiempos y espacios: Sólo se permite usar el celular en zonas autorizadas y durante el receso, prohibiendo su uso en salones, bibliotecas y actividades académicas.

Sólo se permite usar el celular en zonas autorizadas y durante el receso, prohibiendo su uso en salones, bibliotecas y actividades académicas. Sin uso: Queda restringido durante toda la jornada escolar.

Queda restringido durante toda la jornada escolar. Uso programado: El plantel define días específicos de la semana o el mes en que los alumnos podrán utilizarlos, siempre bajo reglas claras y como herramientas de aprendizaje.

Habrá excepciones ante emergencias o problemas de salud?

Sí. El acuerdo es claro al señalar que los dispositivos sí se podrán utilizar en casos de emergencias personales. Además, existen excepciones justificadas por:

Motivos de discapacidad, accesibilidad e inclusión .

. Necesidades de salud o condiciones particulares de las comunidades educativas.

o condiciones particulares de las comunidades educativas. Fines educativos previamente programados bajo la orientación de los docentes.

previamente programados bajo la orientación de los docentes. En caso de emergencia en educación básica, la instrucción oficial es que los alumnos busquen a sus maestros para que sean ellos quienes se comuniquen con la familia mediante los canales escolares establecidos.

¿Qué reglas hay para las universidades (Educación Superior)?

Con pleno respeto a la autonomía universitaria, en el nivel superior únicamente se fomentará el uso responsable y seguro de los dispositivos durante la jornada escolar.

Las medidas dependerán de los acuerdos internos de cada comunidad educativa e institución superior, priorizando la ética, el pensamiento crítico y la autorregulación de los jóvenes.

¿Se aplicarán castigos o sanciones a los alumnos que incumplan?

La SEP enfatiza que este acuerdo privilegia un enfoque formativo, preventivo y de corresponsabilidad, ubicándose "por encima de un enfoque exclusivamente restrictivo o punitivo".

De hecho, los decálogos oficiales para los estudiantes recalcan que el cumplimiento de estas normas debe darse "sin regaños ni castigos" y operando "desde la prevención y la formación, no desde la sanción".

¿Cuáles son los decálogos que propone la SEP para tomar como base en todas las escuelas, de todos los niveles?

Estos lineamentos serán el punto de partida para la difusión, apropiación y construcción de acuerdos que aseguren los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

DECÁLOGO EDUCACIÓN BÁSICA

1. No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela

No necesito el celular o dispositivo digital en la escuela; por eso, si tengo uno, lo dejo en casa o lo guardo durante toda la jornada escolar; así puedo aprender y convivir sin distracciones.

2. Sólo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar

Sólo llevo o utilizo un celular o un dispositivo digital cuando me lo pide la maestra o el maestro, por motivos de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión, siguiendo las indicaciones de la escuela y de mi familia.

3. Pongo atención en clase

En clase escucho, participo y aprendo. Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo.

4. Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje

Si tengo celular o dispositivo digital, lo apago durante toda la noche. Descanso bien para leer, aprender, pensar, imaginar y descubrir mejor.

5. Juego y conozco mis tradiciones

En el recreo, disfruto de los juegos tradicionales de mi país y los deportes, me muevo y convivo con mis amigas y amigos sin utilizar un celular o dispositivo digital.

6. Leo, escribo y creo con mis propias manos

Utilizo libros, cuadernos, lápices, plumas, enciclopedias y otros materiales para aprender, leer, escribir, investigar, hacer la tarea, crear y resolver problemas.

7. Pido ayuda en una emergencia

Durante la jornada escolar, si necesito ayuda busco a mis maestras o maestros para que se comuniquen con mi familia. Ellas y ellos me quieren y me cuidan; por eso, me van a proteger y atender.

En caso de emergencia, mi familia y la escuela utilizan los medios de comunicación establecidos para localizarme y atender la situación.

8. En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales

Para aprender y tener amigas y amigos no necesito redes sociales ni juegos digitales. En la escuela, me gusta jugar y platicar con ellas y ellos.

9. Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas

Soy una persona única e irrepetible; me quiero y me quieren como soy, por lo que no necesito aparentar una imagen falsa ante los demás mediante aplicaciones digitales.

Nunca tomo fotos ni comparto imágenes de mis compañeras, compañeros, maestras y maestros de la escuela sin su consentimiento; no hago bullying ni discrimino.

ni discrimino. 10. Quiero ser feliz en la escuela

Quiero aprender y ser feliz en la escuela con mis amigas, amigos, maestras, maestros y familias, por lo que puedo aplicar este decálogo sin regaños ni castigos; lo podemos lograr juntas y juntos.

DECÁLOGO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1. Dialogo y participo

Mi opinión cuenta. Participo con ideas y escucho las de las demás personas para construir, entre todas y todos, reglas claras sobre el uso del celular y demás dispositivos. Una vez establecidos los acuerdos de la comunidad escolar, los respeto y contribuyo a que se cumplan.

2. Me concentro

Utilizo el teléfono celular y los dispositivos inteligentes únicamente cuando esté permitido. Durante las actividades académicas me concentro en aprender y desarrollar las habilidades que me ayudarán a construir un futuro.

Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo.

3. Apago los dispositivos cuando no los necesito

Mantengo el teléfono celular apagado o en silencio durante la jornada escolar y, cuando no sea necesario, procuro no llevarlo a la escuela. Así podré descansar y aprovechar mejor el tiempo para aprender y convivir.

4. Los uso pedagógicamente

Cuando su uso esté previsto con fines pedagógicos, sigo las indicaciones del personal docente y aprovecho para fortalecer mis aprendizajes. Utilizo el

teléfono celular y los dispositivos como herramientas para aprender, investigar y colaborar en mis actividades académicas.

5. No me aíslo, convivo

Para aprender y tener amigas y amigos no necesito redes sociales ni juegos digitales. Durante los espacios de descanso aprovecho para platicar, compartir y pasar tiempo con mis compañeras y compañeros.

6. Convivo con respeto y empatía

Evito incurrir en conductas de bullying , discriminación, sexualización, ciberacoso o violencia digital que afecten la dignidad, la identidad y preferencias de las personas.

, discriminación, sexualización, ciberacoso o violencia digital que afecten la dignidad, la identidad y preferencias de las personas. 7. Protejo la privacidad y el consentimiento

Cuido mis datos personales, contraseñas, cuentas, imágenes, audios y videos. Antes de obtener, utilizar o compartir información o imágenes de otras personas, respeto su privacidad y su consentimiento. Comprendo que mis acciones también tienen consecuencias.

8. Lo utilizo en casos de emergencias

Antes de usar el celular, debo preguntarme si realmente es una emergencia. Les recuerdo a mis familiares, amigas y amigos que, durante la jornada escolar, deben comunicarse conmigo sólo cuando sea necesario.

9. Pienso, investigo y verifico

Cuestiono la información que consumo, investigo y verifico su contenido en distintas fuentes sin dejar que sustituya mi capacidad de pensar y razonar.

10. Cumplo desde la prevención y la formación

Soy una persona interesada en mi bienestar, en mi entorno escolar y en la sociedad, por lo que cumplo el Decálogo desde la prevención y la formación, no desde la sanción.

DECÁLOGO EDUCACIÓN SUPERIOR