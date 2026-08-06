Sheinbaum confirma que Papa León XIV no visitará México en noviembre; mantiene abierta la invitación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que el Papa León XIV no visitará el país durante su primera gira por América Latina, programada para noviembre, pero aseguró que su gobierno mantiene abierta la invitación para que el pontífice viaje a territorio mexicano antes de que concluya el actual sexenio.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la información le fue comunicada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien sostuvo una reunión ayer.

En dicho encuentro, la jefa de Estado detalló que el itinerario previsto en dicho viaje contempla únicamente visitas a Sudamérica, particularmente a los países de Perú, Argentina y Uruguay.

Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay, porque son tres países que no visitó el papa Francisco y ahora el papa León quiere dar una continuidad, además de la relación personal que tiene particularmente con Perú porque vivió muchísimos años ahí. El papa Francisco no fue a Argentina, aunque era argentino; entonces, lo que nos informaron es que esos son los tres primeros países que va a visitar de América Latina", señaló.

La eventual visita de León XIV a territorio nacional ha generado expectativa debido a la importancia que representa el país para la Iglesia católica. Cortesía

La presidenta destacó que, pese a que México no figura en esta primera gira, el Vaticano expresó que León XIV mantiene interés en visitar el país, por lo que ambas partes continuarán dialogando para definir una fecha.

Seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que, en todo caso, lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir, pero no hay una establecida todavía", afirmó.

Cabe señalar que la eventual visita del Papa León XIV a territorio nacional ha generado expectativa debido a la importancia que representa el país para la Iglesia católica, pues México alberga a una de las comunidades católicas más numerosas del mundo y mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde 1992.