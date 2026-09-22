Detectan daño patrimonial por 2 mil 749 millones en municipios de Veracruz

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial de 2 mil 749 millones 658 mil 658 pesos con 55 centavos en la revisión de la Cuenta Pública 2025, el último año de gestión de los exalcaldes y el periodo con el impacto financiero más significativo de la administración municipal saliente.

En breve ceremonia en el Congreso del Estado, para la entrega del Informe General de Resultados, Delia González Cobos atribuyó el alto daño patrimonial en los ayuntamientos al cambio de administraciones municipales, que —dijo— volvió a exhibir la falta de entrega documental, la ausencia de expedientes certificados y la nula comunicación entre autoridades salientes y entrantes.

La auditora señaló que este rezago administrativo es el factor que dispara las observaciones graves y explica por qué el último año de los exalcaldes concentra el impacto financiero más alto. “El cambio de administración municipal sigue siendo el principal obstáculo: no entregan expedientes, no certifican documentos y eso dispara las observaciones graves”.

Explicó que de los 211 ayuntamientos auditados, 181 presentan observaciones graves que derivaron en un presunto daño patrimonial por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos con 62 centavos. Los 30 municipios restantes únicamente registraron inconsistencias administrativas sujetas a observaciones preventivas y recomendaciones.

En materia de organismos paramunicipales, el ORFIS revisó 19 entes: 14 presentan irregularidades financieras por 42 millones 156 mil 725 pesos con 55 centavos, mientras que 5 solo muestran inconsistencias administrativas.

Respecto a los 81 entes estatales, 17 registraron un presunto daño patrimonial acumulado de 4 millones 200 mil 401 pesos con 38 centavos; 63 presentan fallas administrativas y solo un ente estatal quedó sin irregularidades, rubro en el que se incluye la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo.

El informe confirma que el incremento respecto al ejercicio anterior —calculado en alrededor de 15 por ciento— se explica por el cambio de administraciones municipales, que generó retrasos en la entrega de expedientes, ausencia de documentación certificada y falta de comunicación entre autoridades salientes y entrantes.