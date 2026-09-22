Tras voces de rechazo, se pospone discusión de Ley Antimemes

Se pospuso en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados el análisis y probable aprobación de la llamada Ley Antimemes, que prevé multas de hasta 4.6 millones de pesos y la obligación de bajar de inmediato contenido que use la imagen o voz de una persona; música, videos o clips alterados con IA que no tengan autorización de los dueños de los derechos de autor.

Pasadas las 14:00 horas, el diputado presidente de la Comisión, Miguel Salim, informó a los integrantes de la Junta Directiva y de la Comisión que “la reunión de hoy (de Junta Directiva y Ordinaria) de la comisión” sería suspendida.

El anuncio se hizo luego de que la oposición —PRI y Movimiento Ciudadano— expresó su rechazo a la medida y advirtió que la denominada Ley Antimemes rebasa las facultades constitucionales, lesiona el derecho a la libertad de expresión y podría llevar a una “nacodictadura”.

“¿A dónde quieren llevarnos? A una narcodictadura. Es muy sencillo (…) Su intromisión en las redes sociales es clara, sus ganas de terminar con la libertad de expresión también, su violación a los derechos humanos de nosotros igual y a nuestros derechos parlamentarios que están en la Constitución. Si Porfirio Díaz viviera, con Morena estuviera”, dijo el coordinador del PRI, Rubén Moreira.

Por Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora, Laura Ballesteros, afirmó que se trata de una herramienta de control del Estado.

“Tanto la reforma que se pretende discutir en materia de la doble nacionalidad como esta de los memes, son reformas que se están proponiendo desde el miedo: el miedo a perder privilegios y perder el poder. Desde el poder se la agarran contra los ciudadanos para seguir controlando un aparato del Estado desde el oficialismo”, afirmó.

En tanto, a pesar de asegurar que desconoce el dictamen, el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, dijo que, en lo personal, está en contra de cualquier medida que afecte la libertad de expresión.