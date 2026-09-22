SSPC emite recomendaciones ante huracán "Polo" para Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

Ante el desarrollo del huracán “Polo”, que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, emitió una serie de recomendaciones para la población.

A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se indicó que las autoridades municipales, estatales y federales mantienen vigilancia permanente, coordinación y operación en territorio, para fortalecer las acciones de prevención y salvaguarda de las comunidades en las entidades afectadas.

Se exhorta a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, especialmente en las zonas costeras y aquellas susceptibles a inundaciones o deslaves, a mantenerse atenta a los avisos oficiales; a atender las indicaciones de evacuar, salir de inmediato y dirigirse al refugio temporal establecido, en caso de ser necesario.

Se les solicita no regresar a sus viviendas, hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras; asegurar puertas y ventanas, y retirar o fijar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas.

Otra recomendación es limpiar azoteas, coladeras, canaletas y desagües para facilitar el desalojo del agua; tener preparada y a la mano una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

Permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer durante las lluvias, y evitar salir si no es indispensable.

No conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua, ya que una corriente aparentemente baja puede tener suficiente fuerza para arrastrar a una persona o un vehículo.

Los habitantes en zonas de ladera deben estar atentos a grietas en el terreno, desprendimientos de tierra o rocas, inclinación de árboles o postes y cambios repentinos en el flujo de agua; y abandonar de inmediato la zona de riesgo.

En las costas, no ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas; Mantenerse alejado de playas, malecones, escolleras, rompeolas, muelles y desembocaduras, y no acercarse a la costa para observar el oleaje.

El sector pesquero y marítimo debe atender las disposiciones de las capitanías de puerto y suspender las actividades cuando así lo determinen las autoridades.