Cárteles reclutan a colombianos excombatientes en Ucrania expertos en drones

El diario The Washington Post informó este martes que los cárteles estarían reclutando colombianos excombatientes en Ucrania con experiencia en drones, para un incremento en el uso de tecnología para el que ni Estados Unidos ni México estarían preparados para enfrentar.

Según el diario, seis funcionarios sin identificar –uno de ellos mexicano-- le confiaron que los cárteles buscarían reclutar expertos en evadir detección de drones, y en manejo de modelos de drones con mayor capacidad de mantenerse en el aire y más armamento.

Se espera que los cárteles implementen las habilidades y tácticas adquiridas durante el servicio militar práctico en Ucrania en los próximos meses”, informó.

El plan con drones de mayor capacidad “casi con certeza socavará la guerra del presidente Donald Trump contra las drogas —, una pieza central de su administración que, a pesar de una extensa y mortal campaña del Pentágono dirigida a presuntos traficantes en todo el hemisferio occidental, no ha logrado reducir la cantidad de cocaína en las calles estadounidenses”, dijo el diario.

Según autoridades estadunidenses, el uso de drones es cada vez más frecuente entre carteles en la frontera. La respuesta con “sistemas láser de alta energía” han derribado once drones “vinculados a cárteles” entre agosto 24 y septiembre 4.

Los cárteles “van a utilizar técnicas para contrarrestar nuestros drones de vigilancia, incluso “Van a utilizar técnicas para contrarrestar nuestros drones para vigilarlos, incluso potencialmente a atacarlos”, dijo el general jubilado Glen VanHerck, excomandante del Comando Norte.

Un funcionario involucrado en operaciones antinarcóticos dijo que los cárteles envían combatientes al campo de batalla entre Rusia y Ucrania con contratos de un año, a veces amenazando a sus familias para asegurarse de que regresen.

Esa práctica serviría como preparación para luego incorporarlos a las células de los carteles.

Trump pide designar a los cárteles como amenaza común

Por Eridani Salazar

Durante el encuentro del Escudo de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países miembros de la coalición a reconocer formalmente a los cárteles de la droga como “narcoterroristas” y calificarlos como una amenaza común para la estabilidad regional.

Trump aseguró que la alianza, integrada por gobiernos de América Latina con orientación conservadora, ya ha tenido resultados tangibles.

Nuestros esfuerzos conjuntos han salvado cientos de miles de vidas de sobredosis letales de fentanilo y le han arrebatado más de 4 mil millones de dólares a los cárteles”.

El mandatario describió la iniciativa como “la más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional jamás reunida en el hemisferio occidental” y pidió imponer “sanciones devastadoras” a las organizaciones criminales designadas como terroristas por Estados Unidos.

Durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos declarando la guerra a ellos”, afirmó Trump.

El presidente subrayó que antes de su llegada “nadie designaba nada” y que los países estaban “por su cuenta”, pero que ahora cuentan con el respaldo de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

El Escudo de las Américas fue creado por el gobierno de Trump como una coalición de seguridad hemisférica para enfrentar a los cárteles y sus redes transnacionales. La iniciativa busca coordinar operaciones conjuntas, sanciones financieras y cooperación en inteligencia para frenar el tráfico de drogas y la violencia asociada.

La propuesta de Trump de elevar la categoría de los cárteles a “narcoterroristas” implica que los países miembros adopten medidas similares a las aplicadas contra organizaciones como ISIS o Al Qaeda, con consecuencias en materia de congelamiento de activos, restricciones financieras y acciones militares coordinadas.