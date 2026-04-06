Pareja estafó a jubilados en Chihuahua; pedían anticipo para "incrementar pensión"

Una pareja estafó a una veintena de jubilados en Chihuahua, a los cuales prometía incrementar el monto de su pensión y les pedían dinero en efectivo como anticipo.

Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía de Chihuahua, un Juez local los vinculó a proceso por el delito de fraude. La vinculación a proceso fue en contra de Cristina Isabel M. L., y Martín De Jesús H. C., por el delito de fraude agravado.

La investigación ministerial señala que, desde octubre de 2025 hasta los primeros meses de 2026, Cristina Isabel M. L., y Martín De Jesús H. C., ofrecieron incrementar las pensiones de jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de Facebook y de voz en voz, mediante una empresa denominada “Consultoría Legal”.

Las víctimas acudieron a la oficina que instaló la supuesta empresa, sobre la avenida Zarco, en la colonia Salud, en donde fueron atendidas por “asesores”, quienes describen cuál era el trámite a seguir y la cantidad de dinero que debían pagar, que generalmente se trataba de 9 mil 200 pesos, bajo la promesa de que a los tres meses recibirán un retroactivo en el aumento de su pensión, pero al no ocurrir los afectados decidieron poner la denuncia.

En la audiencia de vinculación a proceso, el Juez impuso a los imputados la prisión preventiva, y concedió un plazo de cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.

fdm