"Ya párate, por favor", pasajeros viven momentos de terror en Querétaro

Un operativo de inspección de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) derivó en una persecución de una unidad del transporte público que concluyó sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Pedro Escobedo, luego de que presuntamente el operador desatendiera las indicaciones para detener la marcha.

De acuerdo con los reportes disponibles, inspectores de la AMEQ, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, marcaron el alto al conductor en repetidas ocasiones durante un dispositivo de revisión.

No obstante, el operador continuó su recorrido, lo que originó un seguimiento que comenzó sobre la avenida 5 de Febrero y finalizó cuando la unidad fue interceptada por los agentes.

Durante el operativo, pasajeros que viajaban a bordo, entre ellos familias y menores de edad, manifestaron momentos de incertidumbre debido a la movilización policial. Algunos usuarios solicitaron al conductor detenerse para atender las indicaciones de la autoridad.

Fue hasta que uno de los pasajeros se paró y golpeó al conductor que este finalmente detuvo su loca carrera. De inmediato, personal policial intervino la unidad y procedió a esposar al conductor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo por el que el operador omitió detener la unidad o las sanciones que podrían derivarse de estos hechos.

El caso permanece bajo seguimiento por parte de las instancias competentes.