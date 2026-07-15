Buscan a abuelita de 79 años; fue vista por última vez en Ajacuba, Hidalgo

Cuerpos de emergencia y decenas de voluntarios mantienen un operativo coordinado en al menos cuatro municipios de Hidalgo, para tratar de localizar Magdalena Alvarado Hernández, una abuelita de 79 años, conocida como Doña Lenis, luego de que su familia reportara su desaparición.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada por medios oficiales y reportar cualquier dato que pueda contribuir a localizar a Magdalena Alvarado Hernández. Foto: Especial

De acuerdo con la información disponible, la adulta mayor fue vista por última vez el 12 de julio en el municipio de Ajacuba, en Hidalgo. A partir de ese momento, familiares solicitaron el apoyo de las autoridades, lo que dio paso a un despliegue de búsqueda en distintos puntos del Valle del Mezquital.

Elementos de seguridad buscan a Magdalena Alvarado Hernández, una abuelita de 79 años reportada como desaparecida Foto: Especial

En las acciones participan elementos de Protección Civil, corporaciones de seguridad y ciudadanos de Ajacuba, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, quienes realizan recorridos en las inmediaciones del cerro Ponzha y en zonas cercanas al municipio de Atitalaquia.

Elementos de seguridad buscan a Magdalena Alvarado Hernández, una abuelita de 79 años reportada como desaparecida Foto: Especial

Como parte del operativo se emplean drones para inspeccionar áreas de difícil acceso, además de recorridos terrestres y el apoyo de binomios caninos, con el propósito de ampliar la cobertura de búsqueda y agilizar la localización de la adulta mayor.

Elementos de seguridad buscan a Magdalena Alvarado Hernández, una abuelita de 79 años reportada como desaparecida Foto: Especial

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada por medios oficiales y reportar cualquier dato que pueda contribuir a localizar a Magdalena Alvarado Hernández mediante los números de emergencia o las instancias correspondientes.