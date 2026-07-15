Trailero se resiste a asalto; delincuentes disparan contra la pesada unidad

Un intento de asalto contra un operador de tráiler provocó la movilización de corporaciones de seguridad sobre la carretera federal México-Pachuca, luego de que presuntos delincuentes dispararan contra la unidad de carga para intentar obligarla a detenerse.

Según los primeros informes, los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Tolcayuca, donde los ocupantes de un automóvil Dodge Attitude interceptaron el tractocamión. Al no conseguir que el conductor frenara su marcha, realizaron varios disparos contra la unidad.

Pese a la agresión, el operador continuó conduciendo hasta llegar a una zona con establecimientos comerciales, donde pidió auxilio y resguardó su integridad física.

Tráiler contra el que sujetos armados dispararon en la carretera federal México-Pachuca Foto: Especial

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con corporaciones municipales, implementaron un operativo para ubicar a los presuntos responsables, quienes lograron escapar con dirección a Pachuca.

El conductor no presentó lesiones, aunque fue atendido debido a la crisis nerviosa que sufrió tras el ataque. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los agresores y determinar su probable participación en este intento de robo.