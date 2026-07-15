Corriente por fuerte lluvia arrastra vehículo; conductor muere ahogado

La fuerte lluvia que cayó este miércoles sobre la ciudad de Chihuahua cobró una víctima mortal; se trata de un hombre que murió ahogado dentro de su vehículo al ser arrastrado por la creciente de un arroyo.

De hecho, cuatro vehículos fueron arrastrados por la corriente cuando intentaron cruzar la creciente por una calle en la colonia Misael Núñez, al sur de la capital del estado.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Nueva España y 15 de Enero, donde se dio la creciente del agua por una intensa lluvia, arrastrando a varios vehículos, en uno de los cuales murió ahogado el conductor de 31 años de edad, que fue rescatado por los bomberos.