Consolida SEP la Nueva Escuela Mexicana con apoyos históricos al cierre del ciclo escolar 2025-2026

Con la entrega programada de becas a más de 22 millones de estudiantes este año y la consolidación de la Beca Universal "Rita Cetina" en beneficio de 5.3 millones de alumnos de secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) formalizó el cierre del ciclo escolar 2025-2026. Este periodo representa el tercer año de operaciones de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), un modelo pedagógico diseñado para estrechar de forma prioritaria el vínculo entre las aulas y los entornos comunitarios del país.

Durante la ceremonia oficial, celebrada en la Escuela Secundaria Técnica No. 41 "Alfonso Sierra Partida" en la alcaldía Gustavo A. Madero, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, reconoció el esfuerzo coordinado de docentes, directivos y familias en la construcción de una educación humanista. Ante el sector educativo, el funcionario expresó: "Gracias a todas y todos por este ciclo escolar 2025-2026. Hagamos de cada escuela el corazón público de su territorio, donde dialoguen saberes, se tejan vínculos, identidades y futuros que procuren siempre lo mejor para su comunidad".

Entre las principales transformaciones administrativas de este periodo destaca la eliminación definitiva del examen de la Comipems, el cual fue sustituido por el sistema digital "Mi Derecho, Mi Lugar". Para este nuevo proceso de asignación, la plataforma registró a 307 mil jóvenes aspirantes, cuyos resultados se publicarán de manera oficial el próximo 18 de agosto. Asimismo, se anunció que, por primera vez, 10 millones de alumnos de primarias públicas recibirán en agosto un apoyo económico único para útiles y uniformes escolares.

En materia de bienestar, la estrategia nacional "Vive saludable, vive feliz" realizó valoraciones de peso, talla, salud bucal y visual a 10.9 millones de niños en 83 mil primarias públicas del territorio nacional. A estas acciones médicas se sumó la campaña de prevención contra las adicciones "Aléjate de las drogas. Elige ser feliz", la cual logró reunir a más de 6 millones de participantes entre estudiantes, docentes y familias.

Finalmente, Delgado Carrillo instó a los presentes a formar "la generación más fuerte, saludable y feliz de la historia de México, personas con mente crítica y espíritu humanista, de manos y palabras sabias". En su oportunidad, Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, refrendó que la educación pública constituye la base fundamental para edificar una sociedad democrática, incluyente y con bienestar social.