CAPÍTULO 20

La inteligencia artificial puede hacer a una empresa mucho más eficiente y, al mismo tiempo, mucho menos valiosa. Puede reducir sus costos, elevar su productividad y terminar destruyendo las ventajas competitivas que justificaban sus ganancias. La pregunta ya no es sólo cómo adoptar la IA, sino quién se quedará con el valor que ésta genera.

Imaginemos una firma de servicios profesionales que, gracias a la inteligencia artificial, reduce en 30% las horas dedicadas a cada encargo y disminuye considerablemente sus costos. Al principio, sus márgenes mejoran, pero pronto sus competidores consiguen lo mismo y la competencia empuja los precios a la baja. Después, sus propios clientes descubren que pueden automatizar gran parte de esas tareas. Al final, la firma es más productiva que nunca, pero su negocio vale menos que antes.

Esto no es una hipótesis descabellada. En febrero de este año, cuando Anthropic presentó herramientas capaces de automatizar tareas jurídicas, revisión de contratos y cumplimiento normativo, los mercados reaccionaron con fuertes caídas. Las empresas de tecnología de la información de la India perdieron alrededor de 50 mil millones de dólares en valor bursátil durante las primeras semanas del mes. En Estados Unidos y Europa, compañías como Thomson Reuters, RELX y Wolters Kluwer también sufrieron desplomes importantes.

No significa que esas empresas hayan perdido ya sus mercados. Significa que los inversionistas comenzaron a descontar la posibilidad de que sus ventajas competitivas duren menos de lo previsto.

A principios de noviembre, en Londres, discutí este dilema con líderes de firmas de asesoría financiera y empresarios. Mi argumento central fue que la IA está transformando no sólo cómo se crea valor, sino también quién puede apropiárselo y por cuánto tiempo.

POR QUÉ LA EFICIENCIA NO BASTA

La paradoja es sólo aparente, porque la productividad determina cuánto puede producir una empresa con sus recursos, pero no cuánto valor económico logrará conservar. Eso depende de la competencia, de su poder de negociación y de las ventajas que pueda defender. Una empresa puede ganar eficiencia mientras pierde la capacidad de fijar precios. Su valor incluso puede caer antes de que disminuyan sus utilidades, porque los inversionistas anticipan menores ganancias futuras.

La IA puede elevar la productividad en tres niveles, cada uno con consecuencias distintas. En una empresa, permite producir más con los mismos recursos. Cuando sus competidores adoptan las mismas herramientas, la oferta aumenta y los precios tienden a bajar. Para el conjunto de la economía, esa reducción de costos puede traducirse en bienes y servicios más accesibles, nuevos productos y mayor bienestar. Pero los beneficios no necesariamente se quedan con quienes los generan inicialmente.

Como he sostenido en Tres Crisis, la economía tecnológica altera las relaciones tradicionales entre escasez, productividad y valor. El conocimiento incorporado en un sistema digital puede reproducirse a un costo marginal muy bajo. Cuando una capacidad antes escasa se vuelve ampliamente accesible, su precio tiende a disminuir. Es lo que llamo deflación tecnológica, que afecta a determinadas capacidades y servicios sin implicar necesariamente una caída general de los precios en la economía.

Aunque muchas capacidades de inteligencia se abaratan, producirlas y utilizarlas requieren semiconductores, centros de datos, electricidad, redes y enormes inversiones. La inteligencia puede volverse abundante mientras la infraestructura que la sostiene permanece concentrada.

La productividad crea valor económico, pero no determina quién se lo apropia. La competencia puede trasladar sus beneficios a los consumidores mediante precios más bajos; el poder de mercado puede concentrarlos en los proveedores tecnológicos; y la negociación entre empresas y trabajadores influye en qué proporción se traducen en salarios. Una misma innovación puede beneficiar a la economía en su conjunto y, simultáneamente, reducir el valor de algunas empresas que la adoptan.

Que una empresa pierda valor no significa, por tanto, que la sociedad se empobrezca. El problema surge cuando los beneficios se concentran desproporcionadamente en unos pocos actores, sin traducirse en mejoras equivalentes para las empresas usuarias, los trabajadores y los consumidores.

Adoptar la IA se vuelve así necesario, pero insuficiente. Quien no lo haga corre el riesgo de perder competitividad. Quien sólo la utilice para hacer lo mismo con menos recursos descubrirá que sus competidores pueden hacerlo exactamente igual. La eficiencia deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en una condición para sobrevivir.

LO QUE SIGUE SIENDO ESCASO

¿Qué protege entonces el valor de una empresa cuando la inteligencia se vuelve abundante? Aquello que no puede replicarse fácilmente, como datos exclusivos, relaciones de confianza, reputación profesional, licencias, infraestructura y redes de distribución. También cuentan con la experiencia y el criterio de quienes saben tomar decisiones difíciles y asumir sus consecuencias.

Sin embargo, las caídas bursátiles de febrero mostraron que ni siquiera estas ventajas garantizan la preservación del valor. Empresas con marcas reconocidas, información propia y clientes consolidados también fueron castigadas.

La oportunidad más profunda no consiste en realizar las mismas tareas con menos recursos, sino en ofrecer servicios que antes eran demasiado costosos o simplemente imposibles. Una firma jurídica que utiliza IA para revisar contratos con mayor rapidez puede terminar cobrando menos por el mismo trabajo. Pero si transforma su negocio y ofrece servicios continuos de cumplimiento normativo, puede generar nuevas fuentes de ingresos.

La empresa que sólo automatiza su estructura actual corre el riesgo de abaratar su propio negocio. La que utiliza la IA para reinventarlo puede crear ventajas difíciles de replicar.

VALUAR LO QUE VIENE

Esto plantea un desafío para quienes valoran a las empresas. Los métodos tradicionales, desde los flujos de caja descontados hasta los múltiplos de mercado, permiten incorporar cambios tecnológicos, pero con frecuencia proyectan ingresos y márgenes asumiendo cierta continuidad del negocio. La IA puede alterar esas condiciones en periodos relativamente cortos.

Por eso propuse en Londres desarrollar un ajuste por disrupción de la IA. No sería un descuento automático ni una técnica de valuación completamente nueva, sino una evaluación sistemática de la exposición tecnológica y la capacidad de adaptación de cada empresa, traducida en escenarios financieros verificables.

El análisis debería responder cinco preguntas. ¿Qué ingresos podrían desaparecer o transformarse? ¿Qué ahorros y nuevas oportunidades surgirían? ¿Qué ventajas protegerían los márgenes? ¿De qué proveedores tecnológicos e infraestructura depende la empresa? ¿Qué capacidad tiene para reorganizarse y qué riesgos operativos, legales y reputacionales enfrenta?

También importan la velocidad del cambio y la capacidad de respuesta. Dos empresas igualmente expuestas pueden tener futuros muy distintos si una cuenta con talento, capital y liderazgo para reinventarse y la otra no.

El resultado sería la incorporación de escenarios cuantificados, favorables y adversos, a las proyecciones financieras. Para algunas empresas implicarían una reducción de valor; para otras, una prima por las oportunidades que pueden capturar.

Estos análisis servirían para orientar fusiones y adquisiciones, dictámenes de equidad financiera, pruebas de deterioro de activos y decisiones de inversión. Un consejo de administración que aprueba una adquisición sin examinar cómo la IA puede transformar el negocio adquirido asume un riesgo que ya no puede considerarse imprevisible.

LA CIFRA QUE HAY QUE MIRAR

La paradoja empresarial tiene una dimensión social. Si la IA aumenta la productividad, ¿qué parte de esa ganancia reciben los trabajadores?

El premio Nobel Daron Acemoglu ha advertido que la automatización puede elevar la productividad sin mejorar proporcionalmente los salarios. Un indicador revelador es la participación del trabajo en el ingreso nacional.

En México, según las cuentas nacionales del Inegi, las remuneraciones de los asalariados representaron alrededor de 31% del PIB en el primer trimestre de 2026. Aunque su participación ha aumentado, sigue siendo menor que la observada en numerosas economías avanzadas. Las comparaciones internacionales también requieren considerar el ingreso laboral de los trabajadores independientes. Estas cifras aún no permiten identificar efectos específicos de la IA, pero subrayan la importancia de preguntarnos cómo se distribuirán sus beneficios.

Si la tecnología permite producir más sin crear mejores empleos ni elevar las remuneraciones, podríamos tener una economía más eficiente en la que los trabajadores no compartan suficientemente los beneficios. La IA puede complementar el talento humano, pero también sustituir tareas y debilitar el poder de negociación laboral. El desenlace dependerá de las decisiones empresariales, las instituciones y las políticas públicas.

LA PARADOJA MEXICANA

Para México, el desafío es aún mayor. Parte de nuestra inserción en la economía global, descansa en actividades que la IA puede abaratar o sustituir, desde centros de atención telefónica y procesamiento administrativo hasta programación, contabilidad y servicios jurídicos rutinarios. Si competimos únicamente por bajos costos laborales, esa ventaja podría desaparecer.

Pero existe una oportunidad extraordinaria, pues millones de pequeñas y medianas empresas pueden acceder ahora a capacidades jurídicas, financieras y tecnológicas antes reservadas a las grandes corporaciones. La IA puede ayudarles a mejorar sus productos, a alcanzar nuevos mercados y a elevar su productividad.

El riesgo es que las empresas mexicanas produzcan más mientras una proporción creciente del valor generado termina en manos de proveedores extranjeros de modelos, plataformas e infraestructura. Podemos ganar eficiencia y profundizar nuestra dependencia tecnológica.

No basta con comprar inteligencia artificial. Las empresas mexicanas deben integrarla con sus conocimientos, procesos y datos, y convertirla en productos y servicios propios. La diferencia entre consumir tecnología y construir capacidades determinará cuánto valor podremos conservar.

México necesita infraestructura, talento, condiciones de competencia y empresas capaces de crear nuevos mercados y mejores empleos. Los consejos de administración, inversionistas y responsables de las políticas públicas deben mirar más allá de los ahorros inmediatos.

La inteligencia artificial puede multiplicar lo que producimos sin multiplicar lo que ganamos. La cuestión decisiva no será sólo cuánto más podamos producir, sino quién se quedará con el valor generado.