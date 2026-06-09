El paquete de la discordia… y otros gastos exorbitantes rumbo al Mundial 2026

La polémica comenzó con una cifra que parece salida de una broma en redes sociales: casi 200 mil pesos por un paquete de alimentos para ver un partido del Mundial 2026 en México. La indignación fue inmediata. Miles de usuarios cuestionaron cómo era posible que una botella de licor, algunas cervezas, refrescos y hamburguesas alcanzaran semejante costo.

Sin embargo, detrás de la viralización existe un detalle fundamental que cambia completamente la historia: ese paquete no está dirigido al aficionado común que asistirá a las gradas del Estadio Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Se trata de un servicio exclusivo de hospitalidad para palcos privados y suites VIP durante la Copa del Mundo.

La información surge de documentos comerciales vinculados a los servicios de hospitalidad oficiales operados para el Mundial 2026. Los paquetes están diseñados para grupos que ocupan suites privadas y forman parte de la estrategia premium de la FIFA y sus socios comerciales para maximizar ingresos durante el torneo.

El paquete que encendió la discusión

El menú que ha generado controversia tiene un precio de 10,560 dólares más impuestos, una cantidad que al tipo de cambio actual ronda los 193 mil pesos mexicanos, cifra que en redes sociales fue redondeada a 200 mil pesos.

El paquete está pensado para atender a 12 personas durante un partido y contempla una serie de alimentos y bebidas servidos directamente en el palco. Entre los productos incluidos aparecen una botella de licor, 24 cervezas, 24 refrescos, 24 botellas de agua, además de 24 alimentos fuertes distribuidos entre hamburguesas, hot dogs y órdenes de boneless, junto con botanas como papas fritas y cacahuates.

Aunque algunos documentos comerciales llegaron a clasificarlo dentro de categorías consideradas “básicas” o “intermedias” para suites, el término provocó una interpretación equivocada. No se trata de un paquete básico para cualquier espectador, sino de uno de los niveles de servicio disponibles dentro del segmento corporativo y VIP.

La verdadera razón de la molestia

La controversia no se limita al precio de la comida. El conflicto principal involucra a los propietarios de palcos en estadios mexicanos.

Diversas asociaciones de palcohabientes han denunciado que la organización mundialista tomó control de las zonas VIP para la celebración del torneo. Según sus reclamos, los dueños de estos espacios fueron informados de que para utilizar sus propios palcos durante los partidos mundialistas deberán ajustarse a las condiciones establecidas para la operación del evento.

El desacuerdo ha escalado hasta acciones legales y recursos promovidos por algunos propietarios, quienes sostienen que los contratos originales mediante los cuales adquirieron sus palcos no contemplaban pagos extraordinarios de esta magnitud.

Para muchos de ellos, el problema no es únicamente el costo del catering, sino la percepción de que se les está imponiendo un gasto adicional para acceder a espacios por los que ya pagaron durante años.

¿Y qué pasa con el aficionado común?

La respuesta es simple: nada parecido.

Quienes acudan con boletos regulares podrán comprar alimentos de manera individual dentro de los estadios, como ocurre habitualmente en eventos deportivos masivos.

Si bien los precios de comida y bebidas en recintos deportivos suelen ser elevados, no existe ninguna obligación de adquirir paquetes especiales para ingresar o disfrutar de un partido del Mundial. La cifra de 200 mil pesos corresponde exclusivamente al entorno de suites privadas y hospitalidad premium.

El Mundial más caro para hospedarse

Si el paquete VIP causó indignación, el sector hotelero ha generado todavía más preocupación.

La Ciudad de México encabeza los incrementos de hospedaje entre todas las sedes mundialistas. Un análisis citado por diversos medios internacionales encontró aumentos promedio de hasta 961% para fechas cercanas al partido inaugural, superando a cualquier otra ciudad anfitriona del torneo.

Los ejemplos documentados son sorprendentes. Algunas habitaciones que normalmente costaban alrededor de 150 dólares por noche llegaron a ofrecerse por más de 3,800 dólares durante las fechas mundialistas, con incrementos superiores al 2,000%.

El fenómeno no se limita a la capital. Monterrey registra aumentos promedio cercanos al 466%, mientras Guadalajara ronda el 405%, reflejando una presión extraordinaria sobre la oferta hotelera disponible.

Boletos cada vez más exclusivos

Otro de los rubros donde los precios han escalado es el de las entradas.

La FIFA ha impulsado una amplia oferta de paquetes Hospitality que combinan boletos preferenciales con alimentos, bebidas y acceso a áreas exclusivas. Dependiendo de la experiencia elegida, los precios pueden alcanzar decenas de miles de pesos por persona para un solo partido.

Este modelo busca captar a clientes corporativos, turistas internacionales de alto poder adquisitivo y empresas interesadas en relaciones públicas durante el evento.

Para muchos aficionados mexicanos, sin embargo, la percepción es que el Mundial se ha ido alejando gradualmente del público tradicional que históricamente llenó los estadios.

La especulación también llegó a la reventa

A medida que se acerca la inauguración, la expectativa por los partidos más atractivos ha disparado la especulación en plataformas secundarias.

Especialistas en consumo advierten que la combinación de demanda internacional, disponibilidad limitada y expectativas de ganancias rápidas ha impulsado precios extraordinarios en algunos mercados informales.

Las autoridades mexicanas han emitido llamados constantes para que los aficionados utilicen únicamente canales autorizados y eviten operaciones en redes sociales o sitios sin garantías de autenticidad.

Bares, restaurantes y el costo de la fiebre mundialista

La Copa del Mundo también representa un desafío para negocios que esperan beneficiarse de la euforia futbolera.

Los establecimientos interesados en proyectar encuentros mundialistas deben respetar las condiciones comerciales asociadas a los derechos de transmisión y exhibición pública, un aspecto que históricamente ha generado costos adicionales para bares, restaurantes y centros de entretenimiento.

En algunos casos, estos gastos terminan trasladándose al consumidor mediante consumos mínimos, reservaciones especiales o cobros extraordinarios durante los partidos más atractivos del torneo.

Un Mundial de récords… también en precios

La Copa del Mundo de 2026 será histórica por múltiples razones: será la primera con 48 selecciones, la más extensa en número de partidos y la primera organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Pero también podría convertirse en una de las más costosas para aficionados, turistas y propietarios de espacios premium.

El llamado “paquete de la discordia” es apenas la cara más visible de un fenómeno más amplio. Hoteles con aumentos de hasta 2,000%, entradas premium de decenas de miles de pesos, mercados de reventa desbordados y servicios exclusivos cada vez más caros muestran cómo el negocio alrededor del futbol alcanza dimensiones inéditas.

La gran incógnita es si el Mundial que promete ser una fiesta global logrará mantener espacio para el aficionado tradicional o si terminará consolidándose como uno de los eventos deportivos más exclusivos y costosos de la historia reciente.