Sueros vitaminados se ofrecían en vía pública y hasta para llevar

Una búsqueda en el Google Maps revela imágenes donde se aprecia a pacientes del doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, por fuera de la clínica Medicina Biológica Celular, con los sueros vitaminados sobre la caja de una camioneta, además que los vecinos afirman que sus pacientes recibían las dosis en los vehículos estacionados por fuera del consultorio e incluso salían del lugar manejando canalizados con la venoclisis.

En la imagen, disponible en la plataforma de Google Maps, fechada en enero de 2026, se ve a tres pacientes por fuera de la clínica y sobre la puerta trasera de la caja del pick up una solución salina con un color amarillo, característico de los sueros vitaminados, con su venoclisis; debido a que esta sustancia va a suministrarse a un paciente, debería mantenerse completamente desinfectado o estéril.

Exterior de la clínica Medicina Biológica Celular donde se ofrecían sueros vitaminados Tomada de Google Maps

Vecinos de la calle Leocadio Salcedo, de la colonia Jesús García afirman que los dos días a la semana que el médico atendía en Hermosillo, sus pacientes se estacionaban en doble fila y el personal de enfermería salían a canalizarlos o entregarles sueros vitaminados para que se los llevaran.

Varias veces me tocó ver personas arriba de su carro con la refrigeración prendida y el suero colgado del retrovisor, incluso algunos se quedaban ahí dormidos mientras les bajaba el médicamente; incluso me tocó ver personas que se iban manejando canalizadas mientras les pasaba el suero”, aseguró Iván Badilla, residente del barrio Jesús García.

Según su publicidad en redes sociales, el doctor Jesús Maximiano Verduzco, ofrecía los sueros vitaminados intravenosos (también conocidos como sueroterapia o terapia vitamínica intravenosa) como tratamientos que administran altas concentraciones de vitaminas, minerales y otros nutrientes directamente en el torrente sanguíneo.

“¿Quieres sentirte bien? No pierdas tiempo, un suero vitaminado es la solución, mejora tu energía en un momento de relajación”, dice el flyer publicado en sus redes sociales.

El doctor Jesús Maximiliano ofrecía tratamientos para enfermedades de la próstata, varices, ciática, piedras en riñones, artritis reumática, lumbalgia y cáncer, actualmente continúa prófugo de la justicia y es investigado por homicidio culposo en número de ocho y mala praxis médica.

Exterior de la clínica Medicina Biológica Celular donde se ofrecían sueros vitaminados Tomada de Google Maps

¿Es peligroso usar sueros vitaminados?

Por Patricia Rodríguez Calva

En la práctica médica no existe ninguna guía o norma que avale la prescripción de soluciones intravenosas para brindar energía, revitalizar o quitar el cansancio, señaló en entrevista con Excélsior, Rosa Estela Juárez Pérez, médico internista del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

Frente a los casos de 8 personas que en Hermosillo, Sonora, perdieron la vida debido a que se les aplicó el denominado “suero vitaminado”, la especialista indicó que la elaboración de este tipo de sustancias no está regulada, no sólo porque no se sabe el origen de las mezclas que inyectan, sino porque al ser manipuladas se contaminan.

En estricto sentido, en ninguna guía se dice que en un consultorio, o en un hospital, o en cualquier lugar, y menos en tu casa, puedes poner un suero llamado vitaminado para mejorar la energía, el cansancio, el estrés o la ansiedad.

No sabemos si les añaden sodio, potasio, magnesio, fósforo u otras sustancias y no solo las supuestas vitaminas que ni siquiera se sabe cuáles son. Y es que el problema de que hagan este tipo de sueros es que tampoco sabemos si hay errores en la administración, no sabemos si al manipularlos los están contaminando”, detalló.

Sueros contaminados

Rosa Estela Juárez explicó que los denominados “sueros vitaminados” no tienen respaldo científico y solo brindan un efecto placebo, lo cual es un engaño para los pacientes.

Pero lo más grave, enfatizó, es que lejos de ayudar, dañan la salud de la persona, y en casos extremos, pueden ocasionar la muerte como ya ocurrió con los 8 decesos que se registraron en Sonora, ya que las sustancias pueden estar contaminadas y al entrar directamente a la sangre, afecta al corazón, a los pulmones o a cualquier órgano.

Y lo más delicado, ¿qué pasaría si yo pongo ese suero y ya está contaminado con una bacteria? El problema es que estos “sueros vitaminados” van directamente a una vena y la sangre de esa vena va al torrente sanguíneo.

Esa sangre termina en el corazón para irse a los pulmones. Esta sangre se oxigena regresa al corazón y luego se va a todo el cuerpo para iniciar el ciclo”, expuso.

¿En qué casos se podría usar un suero con multivitamínicos?

Juárez Pérez explicó que a diferencia de los “sueros vitaminados”, existen multivitamínicos inyectables de uso intravenoso regulados por la Cofepris que principalmente combinan vitamina B, C y otros minerales.

Estos fármacos, cuyo uso está autorizado en el sector salud, se aplican, por ejemplo, cuando llega al servicio de urgencias un paciente con alcoholismo crónico y desnutrido.

De hecho, ese multivitamínico lo podemos encontrar en el sistema de salud público. Y en ocasiones se aplica a pacientes que llevan mucho tiempo tomando alcohol; por tanto, no comen y están desnutridos. Llegan al servicio de urgencias y se les podría poner suero multivitamínico para tratar la deficiencia de vitamina B”, explicó.

La internista del IMSS enfatizó que esta solución intravenosa se debe aplicar dentro de un hospital.

Entonces, si yo quiero suplementar a un paciente, este paciente necesita estar dentro de un hospital y por lo menos de segundo nivel de atención, porque no sabemos si la persona vaya a broncoaspirar o presenta una reacción adversa que necesite atención inmediata”, expuso la internista Rosa Estela Juárez Pérez.

jcp