Segundo aniversario electoral: Claudia Sheinbaum acelera el paso

La presidenta Claudia Sheinbaum cumple dos años de su victoria en las elecciones presidenciales asegurando que en México no hay crisis a la vista, presume inversión extranjera histórica, avances en la reducción de delitos, la batería más grande de apoyos económicos para los más necesitados, y una lucha por la defensa de la soberanía.

Sheinbaum ganó la elección con la mayor votación recibida por una presidenta, y eso ha servido para convocar a los sectores empresariales para reducir el costo de combustibles, para mantener el precio de una canasta básica accesible, contener el precio del maíz, e impulsar el Plan México que promueve las inversiones en el país.

En el plano internacional ha mantenido un equilibrio entre negociar un tratado comercial con Estados Unidos a la vez de negociar aranceles y coordinar el combate a la delincuencia organizada internacional, mientras en ese país se persigue a los migrantes mexicanos.

Los 19 meses de la actual administración ha encarrilado ya al gobierno en el rumbo de la continuidad del proyecto de la auto llamada Cuarta Transformación.

Foto: Especial.

Hacer historia

La noche del 2 de junio de 2024, Sheinbaum aguardó en un hotel del Centro Histórico el desenlace de las elecciones en las que cerca de 36 millones de electores decidieron que fuera la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia.

A partir de ese momento han transcurrido dos años de vértigo, y un total de 19 meses de su administración.

Desde el arranque planteó la continuidad de los programas sociales, y la profundización de su alcance con la creación de dos adicionales, la pensión a mujeres de 60 a 64 años, y las becas a estudiantes de educación básica.

En cuanto a los proyectos de infraestructura, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se invertirán a lo largo del sexenio 5.6 billones de pesos de inversión pública, de ellos, 54 por ciento irán al sector de Energía; a la construcción de trenes de pasajeros, 15.5 por ciento del total; a la construcción de carreteras 13.9; a la ampliación y modernización de puertos, 6.4; a la construcción y equipamiento del sector salud, 6.2; y a la infraestructura para el abasto de agua a zonas urbanas y agrícolas, 2.8.

En cuanto al abasto de agua, el Programa Nacional de Tecnificación de Riego tiene el objetivo de intervenir 18 distritos de riego para tecnificar más de 200 mil hectáreas, con una inversión de 63 mil millones de pesos, y la revisión de concesiones que afectan a 614 sistemas de abasto de municipios; además, se echaron a andar programas de rehabilitación de las tres cuencas de ríos más importantes.

El Plan México fue presentado el 13 de enero de 2025 y en octubre de ese año se reunió con empresarios de 17 países. Foto: Especial.

Sheinbaum se acerca a empresarios

La Presidenta ha afianzado su relación con el sector empresarial mediante el consejo económico asesor; generó el Plan México, con el objetivo de fortalecer a la industria nacional, e incrementar el uso de insumos nacionales.

A través de su relación con las cámaras empresariales ha logrado la continuación de la canasta básica del PACIC; con los gasolineros ha negociado la reducción en el costo de la gasolina tipo Magna y del diésel; y ha contenido el incremento en el precio del maíz.

La titular del Ejecutivo cita constantemente que ha logrado un récord en el índice de inversión extranjera; que México se encuentra entre los tres países con menos desempleo; la reducción de la pobreza laboral y que los programas sociales han permitido que más de 13 millones de personas salgan de la pobreza.

Omar García Harfuch, detrás suyo, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Presidenta Sheinbaum atiende violencia

En materia de seguridad, la Presidenta Sheinbaum ha destacado que la reducción de homicidios alcanzó 49%, con datos preliminares a mayo; se han superado los 50 mil detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, se han desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios donde se producían metanfetaminas, y se han decomisado más de 30 mil armas.

Además, se han atendido el tema de los desaparecidos con nuevas legislaciones que permitirán mejores métodos y protocolos de búsqueda e identificación; en tanto que en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, se mantiene el diálogo con los padres de las víctimas.

Soberanía, la clave

Algunos de los mayores retos para la administración de Sheinbaum han provenido del extranjero, y en especial desde EU.

*** Casi desde el arranque de su gobierno, la Presidenta ha tenido que afrontar los aranceles impuestos de forma unilateral por el gobierno de Donald Trump, de los cuales se mantienen vigentes al acero, al aluminio y al sector automotriz

*** Además, ha sorteado la restricción de la importación del ganado vacuno por la plaga del gusano barrenador, lo que ha representado pérdidas para los productores mexicanos.

*** Las redadas en contra de migrantes mexicanos ha generado constantes reclamos diplomáticos por parte del gobierno de Sheinbaum, y la amenaza de revisar la actuación de los consulados mexicanos despertó otra alarma recientemente.

*** A la fecha, se han desarrollado 18 llamadas telefónicas entre Sheinbaum y Trump; sin embargo, Estados Unidos ha mantenido una actitud por momentos tensa contra México.

***Recientemente, el gobierno de Trump anunció la solicitud de arresto con fines de extradición contra diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos al hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha.

*** De forma paralela, se descubrió que agentes de la CIA operaban en Chihuahua, lo que despertó una crisis interna con la gobernadora panista María Eugenia Campos.

*** A esto se añade la declaratoria hecha por el gobierno estadunidense de los cárteles del crimen organizado mexicanos como organizaciones terroristas, lo que mantiene la amenaza de una posible incursión de EU en México.

*** De forma paralela, los dos países y Canadá iniciaron ya la revisión formal del Tratado Comercial entre los tres países.

*** Un respiro para Sheinbaum fue la reciente firma con la Unión Europea para continuar con el acuerdo comercial, que data del año 2000.

*** La actual administración también ha reforzado su relación comercial y políticas con países latinoamericanos, en especial con Brasil, Colombia y Cuba, lo que ha ayudado a la mandataria.

*mcam