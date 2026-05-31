Emergencia sanitaria: refuerzan vigilancia por ébola a días del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , la seguridad sanitaria se ha convertido en la prioridad máxima para los países anfitriones, por lo que México, Estados Unidos y Canadá han establecido una estrategia coordinada para enfrentar la amenaza del virus del ébola.

De acuerdo con los últimos informes, África suma 906 casos sospechosos y 246 muertes por esta enfermedad, por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya emitió una declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

Mientras la FIFA procesa cancelaciones masivas y Estados Unidos aplica cierres preventivos en sus fronteras, México apuesta por el levantamiento de vallas sanitarias y la detección rápida para contener cualquier posible contagio durante la justa deportiva.

Gráfico: Erick Retana.

Arman barrera trinacional: Cierran filas contra el ébola

México, Estados Unidos y Canadá armaron una línea de tres contra el ébola por el Mundial de futbol.

Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026, el evento deportivo más grande de la historia, Estados Unidos, México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, expresó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Los tres gobiernos trabajan de manera articulada en todos los frentes, poniendo especial atención en las amenazas sanitarias derivadas del brote.

Tan es así que la Unión Americana implementó una serie de medidas de contención.

Las autoridades de ese país anunciaron que redirigirán a todos los viajeros estadunidenses que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días hacia tres aeropuertos del país para someterlos en controles en Washington, Atlanta y Houston.

En tanto, a los residentes permanentes que hayan estado o transitado por estos países en los últimos 21 días se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, por un período inicial de 30 días.

Foto: Reuters.

Asimismo, si existen estadunidenses contagiados que necesitan atención médica especializada, serán trasladados a Europa en lugar de ser llevados a Estados Unidos, reveló la cadena Telemundo.

A esto se suma que Estados Unidos ya estableció un centro en Kenia para cualquier estadounidense expuesto. Está previsto que abra con 50 camas de cuarentena.

Además, un médico estadunidense llamado Peter Stafford se contagió de ébola mientras trabajaba como misionero en la República Democrática del Congo.

Tras lo cual, a petición de las autoridades de EU, fue evacuado y se encuentra recibiendo tratamiento especializado en el hospital Charité de Berlín, en Alemania.

El actual brote de ébola movilizó a las autoridades de la Unión Americana con el fin de evitar que el virus ingrese al territorio.

No podemos y no vamos a permitir que ni un solo caso de ébola entre en Estados Unidos”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Gráfico: Erick Retana.

El Congo, en su partido más difícil

La Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Norteamérica, ha colisionado en un escenario imprevisto. El brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo y Uganda ha obligado al cierre de fronteras y declarado por la OMS como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, ha alterado drásticamente los planes del futbol. Mientras Estados Unidos cierra sus fronteras y la FIFA procesa cancelaciones masivas, México se alista para activar una vigilancia en Guadalajara.

La trama se complicó tras la estricta restricción de ingreso impuesta por el gobierno estadounidense. Cientos de aficionados congoleños que planeaban estar en el debut contra Portugal el 17 de junio en Houston han solicitado formalmente el reembolso de sus boletos. Este portazo sanitario ha redireccionado la atención hacia Guadalajara. Para el trascendental partido del 23 de junio frente a Colombia en el Estadio Akron, las autoridades estiman que, pese a las restricciones globales, alrededor de 1,500 y 2,000 aficionados de la RDC intentarán arribar a Jalisco.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, detalló el protocolo de “marcaje personal” epidemiológico al que se someterá a todo viajero que haya transitado en los últimos 21 días por la zona de contagio: el aislamiento no será obligatorio en hoteles, pero se exigirá un registro riguroso de itinerarios, activando una vigilancia activa con llamadas de control cada 24 horas.

La burbuja europea

En un contraste absoluto con la realidad de su pueblo, los seleccionados congoleños viven bajo un blindaje. El plantel comandado por sus figuras europeas se encuentra concentrado desde principios de mayo en su búnker de Bruselas, Bélgica. En este estricto aislamiento se prohibió que los futbolistas estén acompañados por familiares directos provenientes del continente africano, con la finalidad de mantener la pureza de la burbuja sanitaria antes de viajar a América.

Foto: Especial.

A su llegada a Guadalajara, la delegación africana no pasará por la aduana ordinaria; se implementará un corredor sanitario exclusivo directo desde la pista del aeropuerto hacia el hotel de concentración. Sin embargo, en medio del hermetismo médico, viajará un pasajero singular. Se trata de Michel Kuka Mboladinga, artísticamente conocido como Lumumba.

A petición expresa de los jugadores y directivos, este icónico cantante y animador de la RDC recibió el estatus de delegado diplomático oficial por parte del gobierno congoleño para poder viajar junto al equipo.

Lumumba, famoso por sus extravagantes atuendos patrióticos y por convertirse en el amuleto del equipo durante la pasada Copa Africana en la que alcanzaron los octavos de final, representará la única conexión humana y cultural de una selección blindada que buscará hacer historia en el césped de Jalisco, mientras su afición da su propia batalla fuera de las tribunas.

Por Carlos Barrón.

Perfilan vacuna con mano rusa

Una vacuna contra la cepa bundibugyo del virus del ébola estará lista para finales de año, afirmó el pasado jueves el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) de la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Sin una vacuna ni un tratamiento homologado para la cepa bundibugyo que provocó la actual epidemia en República Democrática del Congo y Uganda, las medidas para intentar contener el brote se limitan a los gestos de barrera y a la detección rápida de los casos.

Podemos decirles con certeza que, para finales de 2026, Africa CDC se asegurará de que tengamos una vacuna y un medicamento contra bundibugyo”, declaró su director, Jean Kaseya.

Kaseya señaló desde Kinshasa que se está invirtiendo “tanto a nivel técnico como estratégico para garantizar el desarrollo de esta vacuna”.

Tenemos candidatas prometedoras”, añadió Kaseya, quien dijo que había recibido un mensaje del Ministerio de Salud ruso en el que le aseguraron que Rusia ya había desarrollado una vacuna.

Una integrante de su equipo precisó que esta inyección rusa está dirigida contra la cepa zaire del virus, y que las conversaciones con los investigadores aclararían las razones por las que Moscú considera que esta vacuna también puede ser eficaz contra la cepa bundibugyo.

David Kershenobic, titular de la Secretaría de Salud. Foto: Cuartoscuro.

México acelera protocolo epidemiológico

Ante la proximidad del mundial y ante la espera de un flujo masivo de viajeros internacionales, la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS pusieron en marcha un reforzamiento de sus protocolos de vigilancia epidemiológica.

La Ssa emitió un aviso preventivo de viaje (uies-apv-ébola-03-2026) en el que se recomienda a la población evitar traslados no esenciales a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa que consiste en el registro detallado de datos, itinerarios y lugar de estancia de los turistas.

Por su parte, el IMSS ha adoptado una estrategia “preventiva y multiamenaza”, enfocada en la respuesta ante riesgos emergentes, por lo que han capacitado a mil 301 profesionales de la salud en 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) para identificar y atender posibles casos.

Epidemiólogos como Alejandro Macías, excomisionado para la atención de la influenza en México, ha señalado en diversos foros que, si bien el ébola es una enfermedad de alta letalidad, su mecanismo de transmisión facilita relativamente su control.

Víctor Antonio Segura Sánchez, médico especialista en medicina preventiva y epidemiólogo, aseguró a Excélsior que la herramienta fundamental para disminuir la incidencia de infecciones es la vacunación y, sobre todo, alcanzar una protección colectiva de por lo menos un 95%.

No es que vacunes a 100%, sino que dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, con un 95% de vacunación, ya creaste un efecto de rebaño con el cual puedes proteger a toda la población”, dijo.

Por Antonio Marín.

*mcam