Fiscalía indaga homicidio tras aplicar suero; ocho víctimas mortales

HERMOSILLO, Son. - La situación legal del doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto se está agravando; además de que se evadió de la

acción de la justicia, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, se acredita el delito de homicidio calificado cuando la causa de la muerte de la víctima es por suministrar una sustancia nociva a la salud.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia en Sonora, actualmente existen ocho carpetas de investigación por la aplicación de suero vitaminado en Hermosillo, con un saldo de ocho víctimas fallecidas y afectaciones a la salud de al menos tres pacientes más.

“Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica”, aseguró el fiscal Rómulo Salas.

Según el Código Penal para Sonora, en su artículo 259, se dicta que el homicidio es calificado cuando se comete con premeditación, alevosía, ventaja o traición.

“Las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición”, señala.

“Se considerarán también calificados delitos de lesiones y homicidio, cuando se cometan por medio de sustancia nociva a la salud”.

El homicidio culposo contempla penas de hasta seis años de prisión por cada víctima y la suspensión del ejercicio profesional hasta por diez años.

La mala praxis médica implica sanciones como la inhabilitación para ejercer medicina, junto con la obligación de reparar los daños.

El responsable también tendría que cubrir gastos médicos, funerarios, indemnizaciones y compensaciones por daño moral a los familiares de las víctimas.

Si el juez determina la existencia de agravantes, las penas podrían incrementarse.

El número de víctimas influye directamente en el cálculo de la condena: si cada fallecimiento se considera un delito independiente, las penas pueden acumularse sin superar los 50 años de prisión.

En un escenario con ocho víctimas, la suma podría alcanzar hasta 48 años, dependiendo del criterio judicial y de posibles cargos adicionales por lesiones.

Además, una búsqueda en el Google Maps reveló imágenes donde se aprecia a pacientes del doctor, por fuera de la clínica Medicina Biológica Celular, con los sueros vitaminados sobre la caja de una camioneta.

Vecinos afirmaron que sus pacientes recibían las dosis en los vehículos estacionados fuera del consultorio e incluso salían del lugar manejando canalizados con la venoclisis.

En la imagen, disponible en Google Maps, fechada en enero de 2026, se ve a tres pacientes fuera de la clínica y sobre la puerta trasera de la caja de una pick up una solución salina con un color amarillo, característico de los sueros vitaminados, con su venoclisis.

Debido a que esta sustancia va a suministrarse a un paciente, debería mantenerse completamente desinfectado o estéril.

Según su publicidad en redes sociales, el doctor ofrecía los sueros vitaminados intravenosos como tratamientos que administran altas concentraciones de vitaminas, minerales y otros nutrientes.