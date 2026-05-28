PAN frena matrimonio igualitario en Chihuahua; cierran sesión por protestas
Los diputados de las bancadas del PAN y del PRI decidieron dar por terminados los trabajos argumentando que "no había condiciones de seguridad".
El Congreso de Chihuahua rechazó legalizar los matrimonios igualitarios al cerrar el periodo ordinario de sesiones con el voto mayoritario del PAN.
Este jueves se llevaría a cabo la última sesión del periodo ordinario, en la que se votarían más de 31 dictámenes, entre ellos el reconocimiento del matrimonio igualitario en Chihuahua.
Los diputados del PAN y PRI decidieron clausurar las sesiones, argumentando que no había condiciones de seguridad para votar, debido a que afuera un nutrido grupo de integrantes de colectivos LGBT+ realizaba una manifestación frente al edificio legislativo.
Desde temprana hora, el Congreso permanecía cercado por antimotines y elementos de la Policía Estatal.
El matrimonio igualitario ya se encuentra homologado en 30 entidades federativas.