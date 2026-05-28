PAN frena matrimonio igualitario en Chihuahua; cierran sesión por protestas

El Congreso de Chihuahua rechazó legalizar los matrimonios igualitarios al cerrar el periodo ordinario de sesiones con el voto mayoritario del PAN.

Este jueves se llevaría a cabo la última sesión del periodo ordinario, en la que se votarían más de 31 dictámenes, entre ellos el reconocimiento del matrimonio igualitario en Chihuahua.

Los diputados del PAN y PRI decidieron clausurar las sesiones, argumentando que no había condiciones de seguridad para votar, debido a que afuera un nutrido grupo de integrantes de colectivos LGBT+ realizaba una manifestación frente al edificio legislativo.

Desde temprana hora, el Congreso permanecía cercado por antimotines y elementos de la Policía Estatal.

El matrimonio igualitario ya se encuentra homologado en 30 entidades federativas.