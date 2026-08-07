Palacio de los Deportes recibirá a 90% de los convocados al examen de control de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concentrará en el Palacio de los Deportes la aplicación del Examen de Control Presencial para la mayoría de los aspirantes convocados a verificar sus resultados, luego de las atipicidades estadísticas detectadas en el proceso de admisión en línea para el ciclo 2026.

De acuerdo con la logística dada a conocer por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), un total de 58 mil 783 aspirantes fueron convocados a presentar esta prueba, distribuidos en cuatro sedes del país.

De ellos, 53 mil 568 acudirán al Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, durante tres jornadas: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto. La sede capitalina concentrará así a más de nueve de cada 10 aspirantes convocados al examen de control presencial.

El operativo comenzará antes en otras entidades:

En León, Guanajuato , serán atendidos 2 mil 777 aspirantes los días 12 y 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum.

, serán atendidos los días en el Hotel Real de Minas Poliforum. En Oaxaca, Oaxaca , acudirán mil 920 el 13 de agosto al Hotel San Felipe.

, acudirán el al Hotel San Felipe. En Tijuana, Baja California, se presentarán 518 el 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

Inasistencia cancela el registro

En los comprobantes individuales de citas emitidos por la DGAE, la UNAM establece que el Examen de Control Presencial forma parte del Concurso de Selección y que la asistencia es obligatoria.

La Universidad advierte que si el aspirante no se presenta en la fecha y hora señaladas, se cancelará su registro como aspirante del Concurso de Selección Licenciatura 2026.

La institución también señala que la asignación de las cuatro sedes se realizó bajo criterios de regionalización para reducir los traslados, por lo que no se permitirán cambios de sede bajo ninguna circunstancia.

En la propia cita, la UNAM refiere que la aplicación del examen se relaciona con el trabajo de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección y con la necesidad de verificar las puntuaciones ante la “atipicidad estadística detectada”, bajo principios de integridad, honestidad académica, probidad y mérito.

Aspirantes consultan sus citas

Este viernes 7 de agosto, la DGAE habilitó “Tu Sitio”, dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1, para que los aspirantes consultaran la fecha, horario y sede asignados.

La UNAM había informado desde la noche del jueves que la información estaría disponible durante este viernes por la tarde. Alrededor de las 14:00 horas comenzaron a liberarse las citas y los jóvenes pudieron consultar los datos de su aplicación.

Junto con la cita, la UNAM entregó a los aspirantes una serie de recomendaciones para acudir al examen: revisar con anticipación la ubicación de la sede, planificar el traslado considerando tráfico, llegar con suficiente anticipación y llevar una identificación oficial vigente y la cita de examen impresa.

Para quienes tengan que realizar traslados de larga distancia, la Universidad recomendó organizar con anticipación aspectos como transporte, hospedaje y alimentación, además de descansar adecuadamente la noche anterior y atender las indicaciones del personal universitario.Dudas sobre la aplicación

La habilitación de “Tu Sitio” también generó dudas entre algunos aspirantes. Mientras que quienes tenían su examen cancelado o no alcanzaron el puntaje requerido no fueron convocados a esta etapa, en redes sociales algunos jóvenes aseguraron haber obtenido un puntaje suficiente para la carrera y plantel que eligieron y, aun así, reportaron que el sistema les muestra la leyenda: “De acuerdo con el procedimiento establecido para el Examen de Control Presencial, no participarás en esta etapa del proceso. Por lo tanto, el acceso a este sistema no se encuentra disponible.”

Ante situaciones particulares, la UNAM indicó que los aspirantes deberán enviar sus datos por correo electrónico para que su caso sea revisado y se pueda verificar su situación dentro del proceso.