Advierten riesgos en la evaluación de control que aplicará la UNAM

El examen de control presencial que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará a miles de aspirantes para verificar los resultados del proceso de admisión 2026 podría tener un efecto que va más allá de confirmar o descartar las calificaciones obtenidas en línea: modificar el puntaje mínimo de ingreso en algunas de las carreras más competidas de la institución.

En el caso de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria, un análisis estadístico elaborado por el actuario y doctor en Ciencias Matemáticas Arturo Erdély estima que, si la UNAM utiliza los resultados de la nueva prueba como si se tratara de un concurso ordinario, el puntaje de corte podría descender del mínimo histórico de 111 aciertos a un rango de entre 95 y 101.

La proyección no significa que ese vaya a ser necesariamente el resultado final. Se trata de un escenario condicionado a la forma en que la Universidad decida utilizar el examen de control y al desempeño que tengan los aspirantes cuando presenten la prueba bajo supervisión presencial.

“Lo que no queda claro es cómo van a usar los resultados del examen de control”, señaló Erdély en entrevista con Excélsior.

Explicó que, en un concurso de ingreso normal, todos los aspirantes se ordenan de mayor a menor puntaje y los lugares disponibles se asignan siguiendo ese orden hasta agotarlos. Sin embargo, advirtió que el examen de control no corresponde a un concurso ordinario, sino a una evaluación extraordinaria aplicada únicamente a un grupo de aspirantes convocados después de que la propia Universidad detectó anomalías estadísticas en los resultados del examen en línea.

“Cualquiera de las dos salidas va a generar un problema”, advirtió.

Actualmente, para Medicina en Ciudad Universitaria fueron convocados al examen de control 1,701 aspirantes que obtuvieron 111 aciertos o más en la prueba en línea. Para esa licenciatura existen únicamente 176 lugares disponibles.

El análisis de Erdély parte del modelo estadístico que desarrolló para estudiar los resultados del proceso de admisión 2026. Ese modelo identificó que una parte importante de los puntajes extraordinariamente altos forma un componente atípico dentro de la distribución de resultados observada en el examen en línea.

Bajo ese supuesto, si esos puntajes excepcionalmente altos no vuelven a repetirse durante una evaluación presencial y supervisada, disminuirá considerablemente el número de aspirantes que alcancen o superen los 111 aciertos.

En ese escenario, si la Universidad asigna los lugares únicamente siguiendo el orden descendente de las nuevas calificaciones, tendría que continuar bajando en la lista hasta completar los 176 espacios disponibles. Como consecuencia, el puntaje mínimo de ingreso podría desplazarse a un rango estimado de entre 95 y 101 aciertos.

Para Erdély, ese es precisamente el punto que la Universidad debe aclarar antes de aplicar el examen.

“Lo primero que tendría que definir la UNAM es cuál será la función del examen de control. Si únicamente busca verificar los resultados del examen en línea, no necesariamente tendría que utilizarse con la misma lógica de un concurso ordinario”, explicó.

El especialista señaló que mantener el corte histórico también podría generar dificultades, ya que, si pocos aspirantes logran nuevamente 111 aciertos o más, algunos lugares podrían quedar vacantes. En cambio, si la Universidad decide asignar los lugares únicamente conforme a las nuevas calificaciones, el puntaje mínimo de ingreso podría ubicarse por debajo de los niveles históricamente registrados en Medicina.

Erdély consideró que un fenómeno similar podría presentarse en otras carreras de alta demanda, aunque con magnitudes distintas, dependiendo del comportamiento estadístico observado en cada licenciatura.

Excélsior consultó a la Universidad sobre el criterio definitivo para utilizar los resultados del examen de control y si éstos servirán únicamente para validar las calificaciones obtenidas en línea o sustituirán el orden de prelación del concurso original, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.