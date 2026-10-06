Avalan diputados Ley de Economía Digital; va al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para crear la Ley de Economía Digital que establecerá la obligatoriedad gradual de pagos sin efectivo inicialmente en casetas y gasolineras.

Con 330 votos a favor de las bancadas de Morena, PVEM y PT y 122 en contra del PAN, PRI y MC, el dictamen que avala la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbuam se envió al Senado para continuar con el proceso legislativo.

El futuro ordenamiento promoverá el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnologías NFC y otras herramientas digitales de pago en el sector privado y en los tres niveles de gobierno.

A fin de facilitar la contratación digital de servicios financieros, la ley prevé que la CURP Digital será aceptada como un mecanismo de confianza y las personas usuarias podrán utilizarla como identificación oficial para esos fines.

El proyecto de decreto propone además la creación de un Expediente Digital Ciudadano para la consulta y uso de documentos e información de las personas usuarias.

Morena alega inclusión, oposición señala costo

La oposición cuestionó que el costo de la transición recaerá en los pequeños negocios, en los municipios con menos recursos y en los mexicanos que aún utilizan el dinero en efectivo de manera mayoritaria, como adultos mayores y habitantes de zonas rurales.

La brecha digital y financiera sigue representando una barrera para el desarrollo de familias, emprendedores y pequeñas empresas. Precisamente, por ello surge esta ley”, expuso el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena) al presentar al pleno el contenido del dictamen.

Planteó el legislador por Oaxaca que esta ley impulsa la inclusión financiera porque México no puede quedarse rezagado en la revolución digital que, dijo, está redefiniendo la economía del planeta.

Definió Carol Altamirano que toda transformación económica relevante plantea “la decisión de fondo de quedarnos observando cómo cambia el mundo o la decisión de competir y prosperar en él”.

El petista Roberto Albores Glison reviró a la oposición que sus argumentos eran producto del prejuicio, ya que los datos demuestran que 98.6 millones de mexicanos usan celular y cuentan con un teléfono inteligente; al tiempo que 99 de cada 100 dólares de remesas llegan por transferencia.

La diputada Cindy Winkler (PVEM) rechazó la idea de que la futura ley habrá de eliminar el efectivo en México, explicando que la Secretaría de Hacienda podrá determinar sectores o actividades en las que los medios digitales serán la única forma de pago.

Para esos casos, las autoridades correspondientes deberán establecer las condiciones y podrán definir los mecanismos necesarios y los plazos para realizar la transición gradualmente”, precisó.

“Es autoritarismo”

Representantes del PAN, PRI y MC calificaron como un acto de autoritarismo la atribución que la ley le otorga a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores en los que se irá aplicando la obligatoriedad de los pagos digitales, así como el hecho de que sea el gobierno el que defina cuándo una situación de contingencia amerite aceptar el uso del efectivo.

El panista Homero Niño de Rivera cuestionó que lo anterior “se defina desde un escritorio de Hacienda por un burócrata, con tendencias arrogantes y autoritarias y que todos lo acatemos”.

Al respecto, la diputada Patricia Elizondo (MC) señaló: “Hoy deciden que se pagará gasolina y peaje de manera digital, pero basta ver que el pago digital en las carreteras es un desorden, cada autopista con su propio Tag y sus propias reglas, sin que ninguno sirva en todas”.

La integrante de la bancada naranja expuso que, en la India, el Estado asumió los costos de los comercios pequeños en el pago de las comisiones bancarias y recordó que aquí las cuotas de intercambio llegan hasta 1.91 % en crédito y 1.15 % en débito.