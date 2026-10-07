Diputados avalan reforma para modernizar y homologar catastros y registros públicos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con cambios, el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuyo objetivo es fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

La iniciativa, presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada con 299 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, por lo que fue turnada al Senado para sus efectos constitucionales. Buscan fortalecer la vinculación entre catastros y registros

Durante la discusión, se aceptó una reserva de la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) para agregar un párrafo al artículo 5, con el propósito de precisar que las autoridades responsables podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como organismo público autónomo de carácter técnico.

Entre las autoridades contempladas se encuentran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como las autoridades catastrales y registrales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Segura Trejo señaló que la reserva contribuye a una mejor identificación de los inmuebles y facilita la vinculación entre la información catastral y los registros públicos de la propiedad mediante la Cédula Única de Catastro y de Registro.

De acuerdo con lo expuesto por la diputada, esta herramienta puede contribuir a reducir duplicidades, facilitar la actualización de los datos y fortalecer la trazabilidad de los actos jurídicos y administrativos relacionados con los inmuebles.

Entre las disposiciones del dictamen se establece la Cédula Única Catastral y Registral, que será el documento electrónico o físico emitido por las autoridades competentes en materia de catastro y registro.

Este documento contendrá la información general de un predio para su plena ubicación e identificación física, además de que permitirá vincular la información registral y catastral.

Asimismo, el dictamen crea la Clave Única Catastral, definida como la clave que se asignará a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación.

Su integración estará determinada en los lineamientos técnicos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Cómo fue la discusión por la reforma catastral en la Cámara de Diputados?

El pleno de los diputados discutió el proyecto de decreto que busca fortalecer la gestión de los catastros y registros públicos de la propiedad de las entidades federativas.

Con el voto de Morena, PVEM y PT quedó aprobado el dictamen esta madrugada, por lo que se enviaría al Senado para continuar con el proceso legislativo.

En el inicio del debate PAN, PRI y MC cuestionaron que la reforma le da la espalda al federalismo y tiene fines recaudatorios.

Reforma busca combatir corrupción inmobiliaria

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidente de la Comisión Anticorrupción, defendió la propuesta señalando que ésta permitirá combatir en serio la corrupción inmobiliaria.

La reforma presidencial es para expedir una legislación general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los catastros municipales y de los registros públicos inmobiliarios.

Morena argumentó que el proyecto de decreto establece bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para fortalecer, modernizar, homologar y actualizar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Nuevas herramientas para catastros y registros

Se prevé crear e instrumentar el Plan Nacional Catastral y el Plan Nacional Registral, integrados por herramientas estandarizadas como la Clave Única Catastral, la Cédula Única Catastral y Registral, las Plataformas Digitales de gestión y el mecanismo de autenticación e identificación digital Llave MX.

*mcam