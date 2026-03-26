Finaliza dispersión de pagos de Bienestar, confirma Ariadna Montiel

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que este jueves concluyó formalmente el operativo de pago correspondiente al bimestre marzo-abril para los principales programas de la dependencia. Con esta última jornada de depósitos, millones de derechohabientes ya cuentan con sus apoyos de manera directa y sin intermediarios.Cierre del calendario bancario

Siguiendo la estrategia de dispersión escalonada por letra del primer apellido, este 26 de marzo se realizaron los depósitos para los beneficiarios cuyas iniciales son W, X, Y, Z. Con esto, se completa el ciclo de pagos para:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años).

A través de sus redes sociales, la secretaria Montiel destacó que el bienestar llega "directo al pueblo", subrayando que los recursos de programas como Sembrando Vida y las pensiones de seguridad social son pilares del modelo de justicia social actual.

Para este periodo, los montos se dispersaron bajo los tabuladores vigentes de 2026, asegurando la suficiencia económica para los sectores más vulnerables del país.

Recomendaciones para los beneficiarios

La Secretaría recordó a los usuarios que no es necesario retirar todo el efectivo el mismo día del depósito. El dinero permanece seguro en la cuenta de la Tarjeta del Bienestar y puede ser utilizado para realizar compras directamente en supermercados, farmacias y establecimientos con terminal bancaria.

Asimismo, se exhorta a la población a utilizar la App del Banco del Bienestar para consultar saldos y movimientos, evitando así traslados innecesarios y largas filas en las sucursales bancarias durante los días de alta afluencia.

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