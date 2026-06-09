Diana Sánchez encabeza acto LGBTTTIQ+ en Congreso

Durante el evento del día de hoy, en el que se desplegaron las banderas del Orgullo Gay en los diferentes edificios del Congreso de la Ciudad de México, la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios comentó “estamos en una constante lucha la cual siempre vamos a seguir para que se nos visibilice, respete, apoye y que se acaben esos discursos de odio en nuestra contra”.

Quien también hizo uso de la palabra durante este evento, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Edificio del Congreso localizado en la Plaza de la Constitución fue la legisladora y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo quien manifestó lo siguiente “esta ciudad es de libertades de resistencia, y estas banderas que hoy colocamos simbolizan la fuerza por la que ya no están pero por las que debemos seguir luchando todos los días”.

Al retomar la palabra la representante popular Sánchez Barrios externó : “En este mes del orgullo gay este evento representa una plataforma crucial para exigir respeto absoluto a la diversidad, erradicar el lenguaje y las prácticas discriminatorias, y conmemorar la lucha histórica por la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, especialmente para las mujeres trans”.

“No hay que olvidar que durante años hemos sufrido violencia y una persecución histórica por lo que las mujeres sin duda somos unas sobrevivientes a ese clima de terror que llegamos a vivir, afortunadamente hoy desde el gobierno de la Ciudad, Clara Brugada ha dejado en claro una postura de respaldo absoluto y reconocimiento a los derechos de la comunidad trans. Su administración se ha comprometido a consolidar a la capital como un espacio libre de transfobia, garantizando el acceso a la salud, educación y trabajo sin discriminación”.

La coordinadora de Morena, le recordó a su par Diana Sánchez la iniciativa que presentó relacionado a la lgtbifobia (rechazo, prejuicio, discriminación y violencia hacia personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género)

Momentos antes, la legisladora morenista Xochitl Bravo comentó que en la capital cabemos todos y todas pero además que Diana Sánchez les ha enseñado que se tienen que visibilizar los temas porque es muy importante decirlo , plasmarlo y defenderlo .

Finalmente, la representante popular, Diana Sánchez Barrios comentó que en esta ciudad de la Cuarta Transformación se va logrando “visibilizar nuestros derechos como es la identidad de género, aquí se puede llevar a cabo el matrimonio igualitario donde gobierna nuestra Jefa Clara Brugada , eso es algo fundamental.

Esto quiere decir que nuestra Jefa de Gobierno, gobierna con amor, abraza a todas las diversidades lo cual es bastante bueno, se siente esta libertad de poder amar a quien quieras, el tener derecho a la salud ,de casarse con quien tu amas eso es algo que debe prevalecer siempre .

La felicidad tiene que ver con la sobrevivencia humana ,el que no es feliz está depresivo, triste, y lastimado . Nuestra lucha sigue , y seguiremos trabajando a favor de la diversidad sexual desde nuestra trinchera porque la diputada no es Diana Sánchez Barrios sino todas quienes me impulsaron a llegar a este lugar con el objetivo de velar por los intereses de la ciudadanía ,pero también destacó a los integrantes de la población Trans”.