Padre de Dafne deberá presentarse este lunes ante un juez

Gabriel “Z”, padre de la joven Dafne Zapata Quintos —quien falleció en una novatada en una escuela militarizada—, deberá presentarse de forma presencial este lunes 10 de agosto ante el Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Mante en Tamaulipas, y en dado caso que no lo acate, habrá consecuencias legales.

La audiencia está programada para antes del mediodía.

El hombre enfrenta un proceso por delitos sexuales cometidos presuntamente contra su propia hija.

La exigencia del juez se produce luego de que el pasado viernes 7 de agosto, la defensa del acusado intentara dilatar el procedimiento.

En aquella sesión, programada para las 09:30 horas, los abogados de Gabriel “Z” solicitaron que la comparecencia se realizara de manera virtual, argumentando la difícil situación que enfrenta por la muerte de su hija.

Sin embargo, una vez iniciada la diligencia, la defensa renunció al caso por petición del propio imputado, lo que obligó al juez a suspender la audiencia.

Tras ello, el acusado solicitó un plazo de 30 días para que sus nuevos representantes se familiarizaran con la carpeta de investigación.

La petición fue negada por el titular del tribunal, Eliseo Sánchez Wong, quien únicamente le concedió dos días naturales para presentarse.

Durante la comparecencia del viernes, el juzgador advirtió a Gabriel “Z” que, si volvía a emplear la misma estrategia de remover a sus defensores, se le asignaría de inmediato un abogado de oficio.

Asimismo, se le apercibió que de no presentarse este lunes, se giraría una orden de aprehensión en su contra para su inmediato ingreso a un centro penitenciario.

La víctima, Dafne Zapata Quintos, murió el 16 de julio pasado durante una novatada en la academia militar Doenitz.

Por ese feminicidio se encuentran en prisión el director del plantel, Jorge Luis “P”; la instructora, Estrellita “M”; y la estudiante Danna Yanina “N”.

De forma paralela a ese caso, el padre de la víctima enfrenta este proceso por agresión sexual. De acuerdo con la denuncia interpuesta por la joven antes de fallecer, Gabriel “Z” fue detenido originalmente en 2019, y tiempo después su delito fue reclasificado por las autoridades judiciales.