Chiapas se suma a la Jornada Nacional de Reforestación 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezaron la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en la entidad.

Desde el Cañón del Sumidero, Robledo Aburto, quien asistió con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, a este evento -que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país-, informó que uno de cada seis árboles que se van a sembrar en territorio nacional estarán en la entidad chiapaneca, donde crecen ceibas, matilisguates, primaveras y palo mulato.

"Chiapas en toda su historia ha acudido al llamado de la patria, hoy los 122 municipios que están participando representan casi el 25% de todos los municipios de todo el país", ponderó.

Por su parte, Ramírez Aguilar destacó que las acciones comprenden la protección de bosques, selvas, ríos, mares y lagunas, así como la restauración de microcuencas en la región.

El mandatario estatal agregó que el cuidado del medio ambiente constituye uno de los principales ejes para Chiapas y la importancia de mantener una relación de equilibrio con la naturaleza.

Indicó que más de 60 mil personas en diversas zonas de la entidad participaron en la reforestación.

“Hoy nos sumamos a más de un millón 120 mil plantas y más de mil 100 hectáreas que venimos a reforestar en Chiapas", expuso el gobernador Eduardo Ramírez.