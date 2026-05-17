Abejas regresan a pirámide de Coatzacoalcos; temen por seguridad de los que pasan por ahí

“Debe de intervenir Protección Civil, más que nada, porque somos muchos los corredores que venimos desde muy temprano”.

Iris pasa seguido por la pirámide del malecón de Coatzacoalcos, donde cerraron el acceso por la presencia de un enjambre de abejas.

Tanto ella como los que pasan por ahí, e incluso quienes desconocen de su existencia, corren el riesgo de ser atacados como ya pasó en otras ciudades.

La verdad no lo había visto, pero sí está peligroso para todos los que pasan aquí, los turistas y los que vienen a hacer ejercicio”, explicó Johana Bravo, deportista.

Protección Civil puso una trampa para meter a las abejas y llevarlas a otro sitio, pero tienen que esperar varios días; incluso, ya habían retirado un panal, pero llegaron otras.

Ya se puso una caja trampa por parte del apicultor y estamos en ese proceso de que se adapten a la caja trampa para poderla retirar y volver a llevársela y resguardar a las avispas, que en este caso en la pirámide le estamos poniendo atención porque es un lugar público”, detalló David Esponda, director de Protección Civil Coatzacoalcos.

Mientras eso sucede, se hace el exhorto a la población que evite rebasar el área acordonada. En esta temporada aumenta el ataque de abejas, por lo que Protección Civil exhorta a la población que reporte si encuentra un panal y no lo intenten quitar por su cuenta.

Ataque de abejas deja 4 lesionados

Por Aracely Garza

El ataque de un enjambre de abejas dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos perros en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle 20 de octubre y Constituyentes del 57 en la colonia Madero.

Protección Civil del estado atendió el reporte de personas lesionadas por picaduras de un enjambre de abejas. En el sitio fueron atendidas tres mujeres y un hombre que fueron trasladados al Hospital Metropolitano para su atención médica.

También resultaron lesionados dos peritos que fueron llevados a Bienestar Animal municipal para su valoración.

Personal de los cuerpos de auxilio continuaron en el lugar para la eliminación de riesgos.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, la Cruz Roja, Bomberos Nuevo León y el CRUM.

Personas que fueron atacadas por abejas en Nuevo León Especial

jcp