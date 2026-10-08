Pablo Lemus envía iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para la construcción del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, un proyecto que busca elevar la calidad del agua potable destinada al área metropolitana de Guadalajara sin incrementar las extracciones del lago ni aumentar las tarifas a la ciudadanía.

Jalisco aportará 18 mil millones de pesos en las obras del sistema del Lago de Chapala, que aportan el 65% del agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara y a la Federación le tocará aportar 8 mil 500 millones de pesos para el sistema del Zapotillo, que aporta el otro 35% del agua para Guadalajara. El gobierno de Jalisco está haciendo su tarea. Todos tenemos que ser parte de la solución”

Indicó que la infraestructura se ejecutará mediante el modelo financiero de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), el cual no implica adquisición de deuda, concesiones ni la privatización del servicio. Bajo este esquema, la Comisión Estatal del Agua asumirá los pagos de ejecución y operación, garantizando que el Estado conserve la rectoría del recurso hídrico. "Con el acueducto sustituto, complementamos las obras necesarias para mejorar la calidad del agua que llega a la ciudad desde el lago de Chapala", subrayó el mandatario.

Lemus Navarro, hizo un llamado al Gobierno Federal para destinar 8 mil 500 millones de pesos a la conclusión del sistema de la presa El Zapotillo, infraestructura que actualmente opera solo al 45% de su capacidad. Estos fondos permitirán ejecutar las obras de electrificación para el bombeo, construir un segundo acueducto hacia la planta potabilizadora número 3 en San Gaspar y concretar su modernización, acciones que aportarían 2.5 metros cúbicos adicionales por segundo a la metrópoli. Además agradeció y reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum

Me dio mucho gusto que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera que la Federación estará dispuesta a apoyar a la zona metropolitana de Guadalajara y a todo Jalisco en los acuerdos que tomamos en el municipio de Zapopan para que el Estado y la Federación hagamos las obras que nos corresponden”

El gobernador aclaró que como medida preventiva inmediata, el sistema de agua dejó de utilizar el conducto antiguo de Chapala que desemboca en la presa Las Pintas, este ajuste provocará una reducción temporal del 30% en el suministro y la implementación de cortes programados de hasta tres días a la semana, enfatizó que la medida ya permite distribuir agua de mejor calidad a los hogares,

Esta decisión implica que habrá un 30% menos de agua para la ciudad, por lo que a partir de lunes iniciará un esquema de rotación en el servicio, que será informado a todas y a todos ustedes, con lo cual por máximo dos o tres días a la semana habrá cortes racionales en la disminución del servicio”

Finalmente agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía en estos momentos complicados y subrayó que no existe un tema más importante en este momento y su objetivo es garantizar agua suficiente y de calidad para todas y todos los jaliscienses.