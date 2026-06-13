Fundación Turbofin y La Cana impulsan oportunidades de reinserción social para mujeres en Tepozanes

La capacitación y el acceso a nuevas oportunidades pueden marcar la diferencia en la construcción de proyectos de vida más sólidos y con mayores posibilidades de desarrollo a futuro. El pasado 27 de mayo, Fundación Turbofin participó en la ceremonia de graduación del Taller de Chocolatería en el Reclusorio Femenil Tepozanes, donde 20 mujeres privadas de la libertad concluyeron el curso. Esta iniciativa, impulsada por La Cana, busca fortalecer habilidades productivas y brindar herramientas que contribuyan a generar nuevas oportunidades para las participantes, favoreciendo su desarrollo personal y sus procesos de reinserción social.

Durante la jornada, voluntarios de Fundación Turbofin asistieron a la demostración práctica de los conocimientos adquiridos por las participantes y posteriormente acompañaron la ceremonia de entrega de diplomas a las graduadas. Como parte de esta actividad, también realizaron la entrega de kits de higiene personal a cada una de ellas, generando un espacio de convivencia y reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

Además del apoyo brindado a las participantes, este tipo de actividades permiten sensibilizar a los voluntarios sobre la realidad que viven las mujeres privadas de la libertad y los retos que enfrentan en sus procesos de reinserción social. El contacto directo con estas experiencias contribuye a generar una mayor empatía y comprensión sobre la importancia de impulsar programas que promuevan el desarrollo de habilidades y la generación de oportunidades para quienes buscan reconstruir su proyecto de vida.

Creemos que generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo puede tener un impacto real en la vida de las personas. Nos da mucho gusto colaborar con organizaciones como La Cana, que trabajan todos los días para impulsar procesos de reinserción social y abrir nuevas posibilidades para quienes enfrentan mayores desafíos", señaló Eduardo Flegman, Director General de Turbofin.

La colaboración forma parte del compromiso permanente de Fundación Turbofin con la inclusión, el bienestar y la generación de oportunidades para personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. A través del apoyo logístico, el traslado de voluntarios y el acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil, la Fundación busca contribuir a que más iniciativas sociales lleguen a quienes más las necesitan.

Para Fundación Turbofin, las alianzas con organizaciones especializadas representan una vía efectiva para sumar esfuerzos y ampliar el alcance de acciones con impacto social positivo. Esta ceremonia es muestra de cómo la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, voluntariado e iniciativa privada puede contribuir a generar espacios de aprendizaje, acompañamiento y desarrollo para las personas.

Con iniciativas como esta, Fundación Turbofin reafirma su compromiso de apoyar proyectos que contribuyan al bienestar de las personas y de colaborar con organizaciones que trabajan todos los días para construir comunidades más fuertes, inclusivas y solidarias.