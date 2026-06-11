Operativos en la México-Cuernavaca, “cuantas veces sean necesarios”

La Secretaría De Gobernación reveló que recibió varias denuncias ciudadanas en el sentido de que artefactos explosivos pretendían ser introducidos a la Ciudad de México en autobuses procedentes del interior del país.

Por ello, “cuantas veces sea necesario” los operativos de seguridad y vigilancia se mantendrán vigentes en la caseta México-Cuernavaca, anunció este jueves subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

Cuando sea necesario, recordar que en el caso de los jóvenes, hubo denuncias ciudadanas en más de una ocasión, o sea más de un día, de que se portaban artefactos que posiblemente sean explosivos y entonces se hizo una revisión, se encontraron y entonces eso nos hace tener una atención particular.

Se han estado revisando no solamente a los jóvenes, sino algunos otros aleatoriamente para garantizar que todo ocurra con paz y tranquilidad” explicó en entrevista.

Puntualizó que las inspecciones preventivas continuarán llevándose a cabo con apoyo del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Medina Padilla subrayó que el propósito de las revisiones es proteger tanto a las personas que se trasladan a la Ciudad de México como a toda la población de la capital y en virtud de que hace unos días fueron encontrados en un autobús 59 artefactos explosivos que pretendían ser usados “en apoyo” a las movilizaciones de la disidencia magisterial.

Esperemos que sigamos privilegiando el diálogo, a la ciudadanía le conviene, a México le conviene y que toda expresión del espacio público sea pacífica” remarcó el funcionario.

Este jueves, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos arribaron a la caseta México-Cuernavaca y fueron atendidos por el subsecretario de Gobernación al percatarse de que viajaron con sus padres; escenario que no se tenía contemplado dentro de los diálogos para posibilitar su ingreso a la ciudad.

Nosotros les hemos insistido, a los muchachos, que es necesaria la revisión integral, no pueden llegar a la ciudad sin hacer una revisión, porque estamos aquí para verificar la seguridad de quienes participan, como esto que vieron ahora y de quienes también están en otros espacios públicos” detalló a los medios.

Normalistas volverán el viernes a la CDMX

Por Arturo Páramo

A las 15:50 de este jueves, los manifestantes provenientes del estado de Guerrero concluyeron el mitin que mantuvieron en la caseta de peaje de la autopista de la Ciudad de México a Cuernavaca.

Un grupo de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, estudiantes de la Normal Isidro Burgos e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos cerraron por completo la autopista a las 12:20 horas.

Tras el cierre, cruzaron la caseta e intentaron seguir su camino hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México; sin embargo, fueron copados por elementos de la policía capitalina, con un camión atravesado sobre la carretera en dirección a Viaducto Tlalpan.

Tras una áspera negociación con el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, los manifestantes optaron por realizar un mitin en la carretera, que concluyó tres horas después.

La circulación en la caseta de peaje se normalizó a las 16:20 horas.

El sentido hacia Viaducto Tlalpan se mantuvo cerrado debido a que el camión que la policía utilizó para bloquear el paso de los manifestantes se quedó sin batería, y además los manifestantes le pincharon una llanta, impidiendo la reapertura de la circulación.

Arturo Medina adelantó que los normalistas retornarán este viernes a la Ciudad de México.