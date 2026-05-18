Operativo de seguridad por Acamoto concluye con saldo blanco

Autoridades de Seguridad Pública informaron que concluyó con saldo blanco el operativo interinstitucional por el arribo de motociclistas a Acapulco por el Acamoto.

Este operativo se llevó a cabo en cumplimiento a los acuerdos emanados de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde autoridades de los tres niveles de gobierno participaron para dar seguridad, prevención y atención vial del 14 al 17 de mayo ante el arribo de motociclistas al puerto de Acapulco, Guerrero.

Gracias al despliegue operativo realizado se logró una reducción histórica del 70 por ciento en la afluencia de motociclistas, en comparación con años anteriores.

Operativo por el Acamoto 2026 Foto: Cuartoscuro

Además de registrar cero víctimas fatales durante el desarrollo del Acamoto, en contraste con las ocho personas fallecidas reportadas en el año 2025.

En estas acciones participaron de manera coordinada el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Turismo, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, CAPUFE, Ángeles Verdes y Cruz Roja Mexicana.

Las estadísticas señalan que se registró el ingreso de más de mil 200 motocicletas y 3 mil asistentes, manteniéndose presencia permanente de las autoridades en casetas de peaje, accesos carreteros, avenidas principales y zonas turísticas mediante filtros de seguridad, patrullajes, módulos de atención ciudadana y recorridos preventivos.

Mil 200 motocicletas y 3 mil asistentes acudieron al Acamoto 2026 Foto: Cuartoscuro

JCS