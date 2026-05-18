Estudiantes de biológicas del IPN aprueban paro de tres días y marchas a la SEP

Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Politécnico aprobaron realizar un paro de 72 horas con toma de instalaciones, además de una serie de movilizaciones y protestas, como parte de los acuerdos votados este 18 de mayo.

De acuerdo con los resultados difundidos por la comunidad estudiantil, la propuesta que obtuvo mayor respaldo fue la realización de un paro de 72 horas con toma de instalaciones de UDIMEB, Vacunología y Factor de Transferencia, con 587 votos.

En segundo lugar quedó la propuesta de mantener un “paro activo”, con clases en línea y toma parcial de instalaciones, que obtuvo 257 votos, mientras que 205 estudiantes votaron en contra del paro, aunque respaldaron la toma de algunos espacios.

En total participaron mil 49 personas en la votación.

Además del esquema de paro, la asamblea aprobó distintos planes de acción y movilización. La propuesta con mayor respaldo fue realizar una marcha hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las 10:00 horas de este 19 de mayo, la cual obtuvo 782 votos a favor y 67 en contra.

De manera paralela, fue aprobada la toma de Canal 11 y una movilización hacia la Vocacional 9 el próximo 21 de mayo, con 692 votos a favor y 101 en contra.

En contraste, la propuesta de manifestarse en el aeropuerto no alcanzó consenso, al registrar 343 votos a favor y 354 en contra.