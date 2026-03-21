Operativo de la secretaría de Marina retira desechos en playas de Colima

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizaron una jornada de saneamiento en la playa “Olas Altas”, ubicada en Manzanillo, donde lograron recolectar un total de 134.4 kilogramos de desechos sólidos.

La actividad forma parte de los esfuerzos permanentes que la dependencia naval lleva a cabo de manera periódica dentro de la estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), orientada a la limpieza y conservación de playas y litorales del país, con metas establecidas hacia el año 2030.

La Secretaría de Marina recolectó 134.4 kilos de desechos en la playa Olas Altas, Manzanillo. Secretaría de Marina

En esta ocasión, participaron integrantes del Instituto Oceanográfico del Pacífico, así como personal especializado en Protección del Medio Ambiente Marino adscrito a la Sexta Región Naval. Durante la jornada se retiraron diversos residuos, entre ellos botellas, envases de aluminio, bolsas de plástico y fragmentos de vidrio, además de materiales de menor tamaño como corcholatas, colillas de cigarro, microplásticos y desechos orgánicos.

La Secretaría de Marina recolectó 134.4 kilos de desechos en la playa Olas Altas, Manzanillo. Secretaría de Marina

Autoridades navales subrayaron que este tipo de acciones buscan no solo mejorar las condiciones de los espacios costeros, sino también fomentar la participación ciudadana y la conciencia ambiental sobre el impacto de los residuos en los ecosistemas marinos.

Con estas labores, la Armada de México reafirma su compromiso con la protección del entorno marítimo y la preservación de los recursos naturales en las costas nacionales.