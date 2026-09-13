CONAFE lleva educación a 35 mil comunidades alejadas del país: Mario Delgado

A 55 años de su creación, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se mantiene como una de las instituciones fundamentales para acercar la educación a las comunidades más alejadas y en condiciones de vulnerabilidad del país, destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que, durante el ciclo escolar 2025-2026 y a dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el CONAFE fortaleció la atención educativa en 35 mil localidades rurales e indígenas, particularmente aquellas dispersas, marginadas y de difícil acceso.

Detalló que, mediante el modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar, basado en la pedagogía de la Relación Tutora y las Comunidades de Aprendizaje, el organismo proporcionó 56 mil 999 servicios educativos en beneficio de 461 mil 690 estudiantes, con la participación de 61 mil 203 figuras educativas.

Delgado Carrillo destacó que este modelo considera la pertinencia cultural y lingüística, el enfoque de derechos humanos y la igualdad de género, además de promover el pensamiento crítico, fortalecer los aprendizajes y fomentar la participación de las familias y las comunidades en los procesos educativos.

Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los servicios comunitarios, durante el ciclo 2025-2026 se entregaron 323 mil 903 paquetes de útiles escolares, en beneficio de 157 mil 758 estudiantes de preescolar, 104 mil 281 de primaria y 61 mil 864 de secundaria.

También fueron distribuidos 58 mil 469 paquetes de materiales para el aula y auxiliares didácticos, así como 67 mil 264 paquetes de material de formación y equipamiento destinados a las figuras educativas, con el objetivo de fortalecer su capacitación y desempeño.

El secretario de Educación Pública refrendó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir una República educadora, humanista y científica, en la que la educación sea entendida como un derecho y no como un privilegio.

Por su parte, el director general del CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, explicó que el aprendizaje en el bachillerato comunitario continuará sustentándose en la Relación Tutora, un modelo que busca generar Comunidades de Aprendizaje en las que educadores y estudiantes compartan experiencias y construyan conocimientos mediante el diálogo.

Cámara Cervera destacó que los resultados del Proyecto Nacional de Innovación e Incidencia (PRONAII), desarrollado entre 2023 y 2025 con apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), muestran que el interés de los estudiantes puede convertirse en el principal motor para alcanzar aprendizajes profundos, independientemente de los años cursados.

El titular del CONAFE sostuvo que es necesario repensar la manera en que se ofrece el servicio educativo para garantizar que los estudiantes aprendan por interés y desarrollen dos propósitos fundamentales: aprender a aprender y aprender a convivir.

A 55 años de su creación, el CONAFE mantiene así su presencia en miles de comunidades del país, con un modelo que busca reducir las brechas educativas y ampliar las oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven en zonas rurales e indígenas.