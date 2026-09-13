Segob dará seguimiento a demandas de estudiantes de El Mexe y al caso del homicidio de un alumno

La Secretaría de Gobernación informó que dará seguimiento a las demandas presentadas por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, El Mexe, en Hidalgo, quienes solicitaron atender diversos pendientes históricos relacionados con la infraestructura y las condiciones de su plantel, así como el esclarecimiento del homicidio de uno de sus compañeros.

Durante el diálogo con las autoridades, la comunidad estudiantil planteó la necesidad de delimitar el predio de la escuela, dar continuidad a la segunda etapa del internado y atender otras peticiones vinculadas con las condiciones del plantel.

La dependencia señaló que estos planteamientos serán revisados en coordinación con las autoridades educativas federales y estatales para definir las acciones que correspondan.

Además, los estudiantes exigieron avances en la investigación del homicidio de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado lunes. La Fiscalía estatal mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el fiscal estatal ha mantenido comunicación con la familia de la víctima y prevé informar el próximo lunes sobre los avances de la indagatoria.

La dependencia reiteró que dará seguimiento tanto a las demandas de la comunidad estudiantil como al desarrollo de la investigación del caso.