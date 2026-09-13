Operador de “Zona Divas” recibe 30 años de prisión por trata y explotación sexual

Un juez federal condenó a Juan Carlos Benavides Cuadros a 30 años de prisión y una multa de más de 3 millones 500 mil pesos, al ser encontrado penalmente responsable de los delitos de trata de personas y explotación sexual agravados, como operador del sitio “Zona Divas”, dedicado a la explotación sexual de personas.

Las investigaciones establecieron que el sentenciado se dedicó a estas actividades durante todo 2017; las víctimas fueron publicadas en la página en cuestión, por lo que recibió un beneficio económico.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) acreditaron que Benavides Cuadros es responsable de explotar con estas actividades a cuatro víctimas de nacionalidad extranjera, a quienes trasladaba a diferentes estados del país.

En septiembre de 2017 se inició la investigación y se llevó a cabo el proceso penal por parte de la FEVIMTRA hasta obtener la pena de prisión y el pago de la multa correspondiente.

La FGR indicó que el monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.