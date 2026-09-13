Desde Catedral lanzan plegaria por México: piden paz y unidad en vísperas del Grito

Este domingo, las oraciones y plegarias desde la catedral de México fueron dedicadas a la patria y a quienes desde las instituciones civiles y militares son responsables de proteger a la nación.

En la ceremonia dominical del mediodía, el rector de la catedral, José Antonio Carballo García convocó a la feligresía a orar para que México sea un país de hermanos.

En estos días previos a celebrar nuestras fiestas patrias, elevemos nuestra oración a Dios padre todopoderoso para que podamos construir una nación de hermanos y alcancemos la paz que tanto deseamos", se escuchó en la ceremonia solemne al introducir a los asistentes a la oración universal.

Luego de conminar a orar por el Papa León XIV, la petición religiosa dedicó un espacio para todos los integrantes del gobierno federal y local con el propósito de que "el Espíritu Santo los ilumine" y guíen a la población hacia la justicia y la paz.

De manera especial, se formuló una petición para los integrantes de las fuerzas armadas nacionales.

Por los alumnos del Heroico Colegio Militar, así como por todos los integrantes de la secretaría de la defensa nacional, la secretaría de marina y la guardia nacional, para que protegiendo con honestidad y sabiduría la nación encomendada, puedan defender con la misma lealtad la fe en la cual han sido bautizados", refirió la oración contenida en el misal.

La intención se extendió hacia todos los mexicanos civiles, religiosos o militares para que con su trabajo y sacrificio se abone a la nobleza de la patria y se recobre la conciencia de la identidad como nación.