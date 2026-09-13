Rescatan a joven y perro arrastrados por la corriente durante lluvias en Querétaro

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde del domingo provocaron diversas situaciones de riesgo en Querétaro, entre ellas el reporte de una persona arrastrada por la corriente en la colonia Loma Bonita.

Elementos de Bomberos Querétaro desplegaron un operativo de búsqueda en el punto señalado, donde localizaron a un joven que había sido desplazado por el flujo de agua. Tras ubicarlo, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para extraerlo y ponerlo a salvo en el mismo sector.

Durante las labores de atención, los cuerpos de emergencia también detectaron a un perro dentro de un dren pluvial. El animal fue rescatado por los bomberos y trasladado a una zona segura.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones durante las precipitaciones y evitar atravesar calles inundadas, cauces, drenes o pasos a desnivel, ya que la fuerza de la corriente puede representar un peligro incluso cuando el nivel del agua parece bajo.

Bomberos Querétaro informó que se mantiene vigilancia y atención ante los reportes relacionados con las condiciones climáticas.