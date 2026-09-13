Suspenden clases en comunidad de Oaxaca por sujetos armados

Desde hace una semana, las clases en la Escuela Telesecundaria de San Isidro Platanillo del municipio de Santo Domingo Petapa, región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, están suspendidas debido a un bloqueo instalado por un grupo de personas provistas de armas de fuego en el camino a esa comunidad.

A través de una circular, la planta docente notificó al supervisor escolar de la zona 036, Rosalino Cabrera Figueroa, funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública, la tensión en la zona y la presencia de personas armadas,

El documento refiere que personas desconocidas, encapuchadas y armadas, cerraron esa vía de comunicación en el paraje El Piaño, un crucero ubicado en los límites de San Isidro Platanillo.

De esta manera, detalló que decidió no intentar cruzar el bloqueo para no poner en riesgo su integridad física y la del alumnado en general, así como reportarse en la supervisión escolar de la zona 036, para no verse afectados sus derechos laborales.

Por lo anterior, las clases habrán de reanudarse en la Escuela Telesecundaria clave 20DTV1096T “hasta en tanto existan las condiciones de seguridad necesarias para poder ingresar a la comunidad”.

De igual manera, las clases están suspendidas en las escuelas de educación inicial, preescolar y primaria, así como en el plantel del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).

El acta está firmada por el director de la institución, Israel Antonio Bailey y por los profesores frente a grupo, Nalleli Alvarado Francisco, Juan Gabriel Toledo Cueto y Juan Matus Celaya, así como por el auxiliar administrativo, Jorge Luis Martínez Rojas, respectivamente.

La población de San Isidro Platanillo se ubica en los límites entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe, localidades de mantienen un antiguo conflicto agrario, por 32 mil hectáreas.

El 6 de julio de 2026 se reportó un tiroteo con heridos en la zona en disputa, vinculado a incursiones de grupos armados y a la tensión en comunidades como Loma Santa Cruz, entre otras.