FGR investiga a exsecretario de economía de Rubén Rocha: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de economía de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, EXCÉLSIOR preguntó al titular de Seguridad federal si existen órdenes para que el exfuncionario estatal declarará ante las autoridades luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas.

Tengo entendido que la UIF ya denunció en FGR, pero este es un caso aparte de todos los otros de todo lo demás de Sinaloa. Este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF de empresas que estaba investigando de esta persona. Lo va a dar a conocer FGR, pero tengo entendido que sí, ya está investigando”, confirmó.

A unos días de cumplirse un año de la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven duranguense que desapareció en el bar Terraza Valentino, negocio de donde era uno de los socios Ricardo “Pity” Velarde, la UIF congeló las cuentas del exfuncionario estatal.

La UIF notificó que bloqueó las cuentas bancarias de Velarde, así como las de su socio de negocios, Jorge Armando Lizárraga Angulo, y otras empresas vinculadas con ambos.

En octubre de 2025, Velarde renunció a su cargo en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Esto ocurrió tras la presión mediática y social derivada de la desaparición del joven Carlos Emilio dentro del bar Terraza Valentino en Mazatlán, establecimiento del cual es copropietario.

Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar sus cuentas bancarias, así como las de su esposa, su socio comercial y una red de empresas de entretenimiento de las que es parte. Adicionalmente, las autoridades federales han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de investigaciones por presuntas operaciones ilícitas y lavado de dinero.