Operación Sable deja más de mil 200 detenidos en el centro del país

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reportó la detención de mil 284 personas durante los operativos desplegados del 1 al 30 de septiembre de 2026 como parte de la “Operación Sable”, realizada en coordinación con corporaciones de seguridad pública en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México.

Las acciones fueron encabezadas por personal de la Región Naval Central, que durante ese periodo también inspeccionó 244 vehículos y aseguró 55 inmuebles presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Elementos de la Armada participaron durante septiembre en operativos de seguridad en cinco entidades del centro del país Semar

De acuerdo con el balance oficial, las fuerzas federales decomisaron 31 armas de distintos calibres, 259 cartuchos útiles y nueve cargadores. Además, fueron asegurados 22 mil 470 pesos en efectivo.

Elementos de la Armada participaron durante septiembre en operativos de seguridad en cinco entidades del centro del país Semar

En los dispositivos también fueron localizadas diversas sustancias con características similares a drogas. Entre los aseguramientos se encuentran aproximadamente 18 dosis de probable metanfetamina, 34 kilogramos y 404 dosis de hierba con características de marihuana, así como seis kilogramos y 62 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

Elementos de la Armada participaron durante septiembre en operativos de seguridad en cinco entidades del centro del país Semar

La Semar informó además el aseguramiento de 80 kilogramos y 524 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Como parte de las operaciones de vigilancia, los elementos navales retiraron 15 cámaras instaladas de manera irregular, conocidas como “cámaras parásitas”, utilizadas presuntamente para monitorear calles, movimientos de corporaciones de seguridad o zonas bajo control de grupos delictivos.

Elementos de la Armada participaron durante septiembre en operativos de seguridad en cinco entidades del centro del país Semar

En materia de combate al robo y comercialización ilegal de combustibles, fueron asegurados aproximadamente 18 mil 676 litros de hidrocarburo.

Elementos de la Armada participaron durante septiembre en operativos de seguridad en cinco entidades del centro del país Semar

La dependencia señaló que los despliegues forman parte de las acciones coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales para reducir la operación de grupos delictivos, reforzar la vigilancia y mantener el orden público en la región centro del país.