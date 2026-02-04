Operación Frontera Norte cumple un año, suspenden resultados

Este jueves 5 de febrero se cumple un año de que fueron desplegados 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para integrar la Operación Frontera Norte, cuya difusión de resultados se suspendió desde el lunes 26 de enero pasado.

El Gabinete de Seguridad informó diariamente, de lunes a viernes, los resultados de detenciones y decomisos de armas y drogas; los lunes el reporte incluía los resultados de sábado y domingo.

En su último informe, publicado el 22 de enero, el Gabinete de Seguridad detalló que, del 5 de febrero de 2025 al 21 de enero del presente año, con esta estrategia se había detenido a 10 mil 929 personas como presuntas responsables de un delito.

También se habían asegurado 8 mil 086 armas de fuego, un millón 394 mil 481 cartuchos de diversos calibres, 35 mil 847 cargadores; así como 6 mil 392 vehículos y mil 284 inmuebles por su presunto uso en actividades ilícitas.

Los 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional decomisaron, en estos 11 meses, 120 toneladas 376.3 kilos de droga, entre ellos, 603 kilos de fentanilo, sustancia objetivo de esta estrategia.

Grupo Imagen consultó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia encargada de la difusión de los resultados, si habría alguna actualización de la información, desde que dejó de emitir, y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se solicitaron los datos más recientes, sin respuesta en ambos casos.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional Foto: Michael Balam Chan

Acuerdo

Tras asumir el cargo de presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, Donald Trump anunció que aplicaría una serie de aranceles a México, ante las condiciones de inseguridad en la zona de frontera; el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, y el constante cruce ilegal de personas migrantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum logró uno de los primeros acuerdos con su homólogo estadunidense, y la madrugada del 4 de febrero de 2025 se desplegaron 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desde el Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, y otros cuarteles del país.

Las tropas fueron enviadas a 18 ciudades de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Un contingente de 3 mil 010 elementos fue enviado a Baja California, de los cuales mil 949 se desplegaron en Tijuana, 500 en Tecate y 561 en Mexicali.

Para Sonora fueron mil 987 de la Guardia Nacional: 564 en Nogales, 550 a San Luis Río Colorado, 500 a Sonoyta y 373 para Agua Prieta.

Al Estado Grande, Chihuahua, se enviaron 2 mil 620 elementos de la Defensa, de los cuales mil 650 llegaron a Ciudad Juárez, 500 a Puerto Palomas y 470 a Ojinaga.

En Coahuila se desplegó una fuerza de mil 017 integrantes del Ejército y Guardia Nacional, 460 en Ciudad Acuña y 557 para Piedras Negras.

Para Nuevo León, a la ciudad de Colombia, se enviaron 623 militares, único punto en esa entidad.

A Tampico se trasladaron 743 elementos de la Defensa, 297 a Nuevo Laredo, 186 para Ciudad Mier, 94 a Playa Bagdad, 135 desplegados en Reynosa y 121 para Matamoros.

Posteriormente, a estos trabajos se integró Sinaloa, entidad que no hace frontera con Estados Unidos, pero en donde se realizan acciones para inhabilitar laboratorios ilegales dedicados a la elaboración de metanfetamina y fentanilo.

Reproducir

JCS