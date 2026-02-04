‘El Mini Lic’ es sentenciado a 5 años de cárcel en EU por intentar distribuir fentanilo

Un juez federal de Estados Unidos sentenció a Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, a cinco años de prisión por intentar distribuir fentanilo mientras se encontraba bajo supervisión federal por una condena previa por narcotráfico.

López Serrano se declaró culpable en mayo de intento de posesión con fines de distribución de fentanilo, tras una operación encubierta del FBI. En ella, coordinó la entrega de lo que supuestamente eran tres kilogramos de la droga a un contacto en Los Ángeles. El cargamento, sin embargo, había sido interceptado y sustituido por una sustancia simulada por agentes federales.

De acuerdo con The Washington Post, el juez Anthony J. Trenga mantuvo la pena acordada entre la fiscalía y la defensa: cinco años de prisión, el mínimo obligatorio, que correrán de manera concurrente con otra sentencia de cinco años por violar su libertad supervisada, además de cinco años adicionales bajo supervisión al concluir su condena.

¿Quién es "El Mini Lic", exlíder del Cártel de Sinaloa?

‘El Mini Lic’ pidió perdón a su familia

Antes de escuchar la sentencia, López Serrano pidió perdón a su familia y aseguró, mediante un intérprete, que busca “empezar una nueva vida desde cero”.

De acuerdo con el medio estadunidense, Dámaso López dijo estar deseoso de mostrar a su familia cómo ha cambiado.

México busca extradición

México solicita su extradición desde 2020, al acusarlo de ordenar el asesinato de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y periodista especializado en narcotráfico. Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017, días después de publicar una columna crítica sobre López Serrano. Dos autores materiales ya fueron sentenciados en México.

Autoridades mexicanas han señalado que Estados Unidos negó en repetidas ocasiones la extradición al considerar a López Serrano como testigo protegido. El entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero explicó en su momento que el imputado proporcionaba información a agencias estadunidenses.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Estados Unidos que explique el acuerdo con 'El Mini Lic' y añadió que su administración seguiría insistiendo

¿Quién es Dámaso López Serrano?

López Serrano se entregó a autoridades de EU en 2017 y fue descrito por la DEA como el líder de cártel de mayor rango que se había entregado voluntariamente. Es hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, ex colaborador cercano de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Tras obtener en 2022 una sentencia de tiempo cumplido por cooperación con autoridades, López Serrano quedó en libertad supervisada. Dos años después, fue detenido nuevamente al intentar coordinar el tráfico de fentanilo desde México hacia California.

Hasta ahora, la fiscalía federal en Virginia no ha informado si apoyará la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.

